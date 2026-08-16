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Pripadnici MUP-a u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su danas A. R. (20) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, policija je u Nišu zaustavila "folksvagen" kojim je osumnjičeni upravljao, a koji je, nakon što je odbio da stane na znak policije, odbacio paket sa oko kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana i počeo da beži.

Policajci su ga brzo sustigli i uhapsili i pronašli odbačeni paket.