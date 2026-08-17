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Pripadnici beogradske UKP, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 41-godišnjeg muškarca sa inicijalima N. L. zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Tom prilikom privedene su još dve osobe nakon kupoprodaje droge od 41-godišnjeg N. L., za koga se sumnja da je narkodiler, a u pitanju je inače bivši policijski službenik koji je suspendovan pre 4 meseca iz službe jer je tada osumnjičen da je ukrao pušku iz policijske stanice Zemun.

Prilikom hapšenja osumnjičenog N. L. policija je pronašla određenu količinu različitih vrsta narkotika i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje droge. Nakon saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Istraga je u toku.