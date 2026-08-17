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S.S. (65) iz Knjaževca uhapšen je zbog sumnje da je 15. avgusta izazvao požarhttps://kurir.rs/tag/957/pozar na Bovanskom jezeru, saopštilo je danas Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

Osumnjičeni je identifikovan nakon obavljenog uviđaja i nakon saslušanja priznao je izvršenje krivičnog dela.

"Dana 16.avgusta, od strane dežurnog javnog tužioca OJT u Aleksincu uz prisustvo uviđajne ekipe Policijske stanice u Aleksincu i veštaka Nacionalnog centra za kriminalističku forezniku izvršen je uviđaj lica mesta koje je zahvaćeno požarom izazvanim dana 15. avgusta radi utvrđivanja uzroka i centra požara i ostalih tragova", navodi se u saopštenju.

Kako pojašnjavaju, nakon izvršenog uviđaja, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni S.S. iz Knjaževca (65) izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti prema kome je dana 16. avgusta određeno policijsko hapšenje nakon čega je istog dana saslušan pred OJT u Aleksincu gde je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 15.08.2026.godine izazvao požar na taj način što je prilikom korišćenja ručne brusilice za sečenje metala, od plamenih čestica koje su tom prilikom izbijale, došlo do zapaljenja suve trave usled čega se vatra brzo proširila na okolne objekte i šumu", navodi se u saopštenju.

Prema osumnjičenom nije predloženo određivanje pritvora obzirom da je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela i da se radi o licu koje ranije nije osuđivano.