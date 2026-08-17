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Policija u Nišu uhapsila je muškarca (61) zbog sumnje da je trgovao ljudima i primoravao 51-godišnju državljanku Bugarske da pruža seksualne usluge, ali i da čisti stambene zgrade, a sav novac je uzimao za sebe.

Dejan Milutinović iz Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je za Kurir televiziju objasnio kako prestupnici prilaze svojim žrtvama.

04:11 Dejan Milutinović za Kurir: Ima jedan univerzalni znak koji pokazuje da je osoba žrtva trgovine ljudima! Izvor: Kurir televizija

- Oni su već isprofilisani kako da dođu do svojih žrtava, u 99% slučajeva prvi kontakt ne uspostavljaju nasiljem, niti ti ljudi na prvu loptu deluju tako. Idu na poverenje, obećanja, prilike koje vam daju, zato veliki broj žena, ali i mladih padaju na obećanja o finansijskoj stabilnost, lepom životu ili provodu. Tako lagano ulaze u zamku gde se potom javljaju nasilje i pretnje na svakakve načine - započeo je Milutinović, pa dodao da se žrtve potom ucenjuju preko pasoša, papira ili čak najbližih ljudi.

Kako prepoznati da je neko žrtva nasilja

Dejan Milutinović je pokazao znak koji može značiti da je osobi nasilno oduzeta sloboda i da obratimo pažnju ukoliko se neko nesigurno i tiho ponaša oko nas:

- Kao što naši stariji kažu, oči su ogledalo duše i one nikada ne lažu. Takođe gestikulacija, na nekome se vidi strah, da izbegava kontakt i druženja. Ima jedan univerzalni znak koji ljudi mogu da prepoznaju, što je dovoljno da javite nekome, da prepoznate mesto, da opišete osobu. Taj znak je ispružen dlan, palac unutra i ostali prsti spušteni preko, kao pesnica sa palcem unutra. Neko kome je potrebna pomoć, ako skupi snage da uradi takav znak, trebalo bi da ga neko prepozna.

Dejan Milutinović Foto: Kurir Televizija

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Kurir.rs

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