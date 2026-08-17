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Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiraće predmet protiv NN službenih lica u cilju utvrđivanja na koji način u javnost izlaze informacije iz predistražnog postupka i istrage i to bez saglasnosti javnog tužilaštva koje rukovodi i predistražnim postupkom i istragom.

Ovakvo postupanje, koje škodi i može ozbiljno da ugrozi neometan tok sprovođenja kako predistražnjih radnji, tako i istrage i dokaznih radnji, primetno je u proteklih nekoliko meseci, a poslednji primer zabeležen je ranije danas, kada su u pojedinim medijima objavljene informacije iz postupka bez zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova i bez odobrenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Uz apel da svi akteri ovakvog postupanja nadalje uzdrže od istog, podsećamo da u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku - preistražnim postupkom, kao i istragom i sprovođenjem dokaznih radnji rukovodi javni tužilac.

Svaka informacija koja nije dobila saglasnost javnog tužioca bi mogla da ugrozi ne samo tajnost istrage i sprovođenja dokaznih radnji, već i njihov dalji tok.

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