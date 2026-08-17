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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili su S. S. (65) iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je, 15. avgusta, izvodeći radove na placu u blizini Bovanskog jezera, izazvao požar koji se proširio na nisko rastinje i šumu.

Požar, u kojem niko nije povređen, zahvatio je tri vikendice, krov terase jedne kuće, kao i jedan pomoćni objekat.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Niš, uz angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, i u saradnji sa zaposlenima u Šumskom gazdinstvu Niš i pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava, ugasili su požar.

S. S. je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Aleksincu i sinoć je saslušan.

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