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Šef gradilišta na izgradnji petlje za isključenje sa auto-puta kod Vranjske Banje teško je povređen tokom izvođenja radova.

Sumnja se da ga je kamion udario prilikom kretanja unazad. Policiji u Vranju prijavljeno je da se nezgoda dogodila, a slučaj je odmah preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

- Nezgoda se dogodila kada je kamion, kojim je upravljao muškarac iz Vranja, krenuo u rikverc i zadnjim delom vozila udario šefa gradilišta - kaže izvor.

Prema prvim informacijama, povređeni muškarac se u tom trenutku nalazio pored metalne cevi, na koju je trebalo da bude izliven beton.

On je najpre zbrinut u Zdravstvenom centru u Vranju, odakle je zbog ozbiljnosti povreda prebačen u Univerzitetski klinički centar Niš na dalje lečenje. Inače, zadobio je teške povrede leđa.

Okolnosti pod kojima se dogodila nezgoda biće utvrđene istragom, a o događaju je obaveštena i nadležna inspekcija rada. 

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