TEŠKA NESREĆA NA RADU KOD VRANJSKE BANJE! Vozač kamiona išao u rikverc, pa udario šefa gradilišta
Šef gradilišta na izgradnji petlje za isključenje sa auto-puta kod Vranjske Banje teško je povređen tokom izvođenja radova.
Sumnja se da ga je kamion udario prilikom kretanja unazad. Policiji u Vranju prijavljeno je da se nezgoda dogodila, a slučaj je odmah preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.
- Nezgoda se dogodila kada je kamion, kojim je upravljao muškarac iz Vranja, krenuo u rikverc i zadnjim delom vozila udario šefa gradilišta - kaže izvor.
Prema prvim informacijama, povređeni muškarac se u tom trenutku nalazio pored metalne cevi, na koju je trebalo da bude izliven beton.
On je najpre zbrinut u Zdravstvenom centru u Vranju, odakle je zbog ozbiljnosti povreda prebačen u Univerzitetski klinički centar Niš na dalje lečenje. Inače, zadobio je teške povrede leđa.
Okolnosti pod kojima se dogodila nezgoda biće utvrđene istragom, a o događaju je obaveštena i nadležna inspekcija rada.