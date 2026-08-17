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Zbog smrti Igora Nikolića iz okoline Petrovca na Mlavi uhapšen je njegov šurak N.U. (26) iz Zaječara, a tu informaciju za Kurir su potvrdili iz Igorove porodice.

Kako smo ranije pisali, do tragedije je došlo 8. avgusta na proslavi Igorove slave Sveta Petka Trnova, kada su se domaćin i njegov šurak N.U., prema rečima prisutnih gostiju, posvađali oko puštanja muzike.

- U Igorovoj kući je tog dana bilo veselo. Slušala se glasna muzika, puno dece je trčalo i igralo se po dvorištu i svi su se veselili. Međutim, u jednom trenutku N.U. je počeo da se svađa s Igorom oko puštanja muzike. Iako je bezazlen razlog, rasprava je postajala sve žustrija, pa je N.U. izgleda pao mrak na oči i odjednom je pesnicom udario Igora u vrat, kao da je znao da to mesto može biti kobno, jer je Igor iste sekunde pao u nesvest. Sve se to odigralo naočigled puno dece, koja su mu i rod i iz komšiluka - ispričao je za Kurir jedan prijatelj porodice Nikolić.

Ova saznanja potvrdili su nam i iz porodice Nikolić.

-To je sve tačno i tako se odigralo. Šurak je uhapšen zbog toga i ne znamo šta više da kažemo - rekao je u očaju jedan član porodice.

Prijatelji ožalošćene porodice, kažu da uhapšeni N.U. nije poznat u njihovom selu, jer živi u Zaječaru, ali da su čuli priče o tome kako je "prgav i sklon problemima".

- Kada su rođaci videli da je počeo da se svađa sa zetom na slavi, niko nije smeo da se meša, jer su ga se bojali, i eto, na kraju su bili u pravu. Troje dece je ostalo bez oca. Treći, najmlađi sin, mu je teško bolestan i nedavno se skupljala novčana pomoć za njegovo lečenje, a sada je majka ostala sama sa njih troje. Celo selo je došlo na Igorovu sahranu. Svi su ga znali kao dobrog i poštenog čoveka, koji je po ceo dan radio molerske radove da bi prehranio svoju dečicu - kaže prijateljica za Kurir.

Igor preminuo u bolnici u Petrovcu na Mlavi Foto: Facebook

Prema rečima svedoka, u dvorištu porodične kuće je, nakon sukoba Igora sa šurakom, došlo do opšteg haosa, a nesrećni domaćin je preminuo u bolnici od teških povreda.

Preti mu 12 godina robije Krivično delo za koje se N.U. tereti, teška telesna povreda kvalifikovana smrću je, prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, teško krivično delo kod kojeg učinilac s umišljajem nanese tešku povredu drugom, a kao posledica tog dela usledi smrt oštećenog lica. Za ovo delo je u Republici Srbiji propisana kazna zatvora od dve do 12 godina zatvora, dok je za "obično" ubistvo zaprećeno od pet do 15 godina robije.

- Svi su počeli da urlaju u očaju, kada su videli Igora u tom stanju, i da pokušavaju da ga osveste, pa su pozvali Hitnu pomoć, a N.U. je odmah seo u svoj automobil i pobegao. Čuo sam da su ga uhapsili u Boru za tri, četiri sata. Verovatno su locirali njegov automobil kojim je bežao. Igor je smešten u Opštu bolnicu Petrovac na Mlavi gde su lekari odmah započeli borbu za njegov život. Međutim, uprkos nadljudskim naporima da ga spasu, naš dobri Igor je preminuo istog dana, nakon nekoliko sati - navodi prijatelj porodice, sa tugom u glasu.

Da tragedija bude veća, meštani sela kažu da je nesrećni muškarac pretučen na smrt istog dana kada je njegov otac preminuo, prošle godine od bolesti.

- Svi smo se šokirali kada smo čuli od njegove majke da je pre tačno godinu dana, 8. avgusta, ostala bez supruga, a sada, umesto da mu obeležava godišnjicu, istog dana joj je sin usmrćen. Kao da porodicu prati neka zla kob, strašna tragedija - priča nam jedna komšinica porodice Nikolić.

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, N.U. je nakon isteka pritvora do 48 sati odveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Požarevcu.