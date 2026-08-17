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Policija u Srebrenici uhapsila je V. J. iz Srbije zbog sumnje da je metalnom šipkom naneo teške telesne povrede dvojici muškaraca, V. B. i S. B., takođe iz Srbije.

Povređeni su nakon ukazane lekarske pomoći upućeni na dalje lečenje u zdravstvenu ustanovu u Užicu, prenose Nezavisne.

Kako se navodi, službenici Staničnog odeljenja policije Skelani 16. avgusta 2026. godine lišili su slobode V.J. iz Republike Srbije zbog sumnje da je počinio krivično delo teška telesna povreda.

V.J. se sumnjiči da je istog dana oko 18 časova, na području opštine Srebrenica, metalnom šipkom naneo teške telesne povrede V. B. i S. B., iz Republike Srbije.

Zbog zadobijenih povreda, oštećeni su se radi ukazivanja lekarske pomoći javili u nadležnu zdravstvenu ustanovu, odakle su na dalje lečenje upućeni u zdravstvenu ustanovu u Užicu.