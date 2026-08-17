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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv troje okrivljenih zbog postojanja opravdane sumnje da su u martu ove godine izvršili više krivičnih dela. Postoji opravdana sumnja da je Dušan S. 5. marta 2026. godine oko 16:30 časova na teritorji GO Čukarica neovlašćeno prodao Milošu M. 200,07 grama opojne droge kokain, koju je Miloš M. kupio radi dalje prodaje.

- Nakon obavljene primopredaje, okrivljene su zastavili policijski službenici PS Čukarica koji su posmatrali primopredaju, a zatim ih legitimisali, te kod okrivljenog Dušana S. pronašli novac u iznosu od 14.400 dinara, 200 evra i 100 USD dolara, jedan mobilni telefon marke „Samsung“, dok su pregledom njegovog vozila marke „BMW“ pronašli jedan koverat u kojem se nalazio novac u iznosu od 3.470 evra i 74.000 dinara - piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Kako potom navode, tom prilikom je Dušan S. upotrebio kao prave lažne javne isprave i to ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu na drugo ime, koja dokumenta je predao policijskim službenicima prilikom legitimisanja.

Kod Miloša M. policijski službenici su pronašli opojnu drogu koja je bila predmet primopredaje, dva mobilna telefona marke „iPhone“, a u stanu na adresi njegovog prebivališta i 2,45 grama opojne droge kokain.

Takođe, postoji opravdana sumnja da su Dušan S. i Nina T. u iznajmljnom stanu u Novom Sadu zajednički, neovlašćeno radi prodaje držali 309,75 grama opojne droge kokain, kao i da su nedozvoljeno držali vatreno oružje, njegove delove i municiju u većoj količini.

- Prilikom pretresa pomenutog stana 5. i 6. marta 2026. godine policijski službenici su pored pomenute opojne droge pronašli i elektronski aparat za vakumiranje kesa, pištolj marke „Walther“, model „RRK“ kalibra 7,65mm Browing sa pripadajućim okvirom i 8 bojevih metaka, kalibra 7,65mm Browing, od kojih je jedan bio u cevi - navode.

Takođe, pronađeno je i pet kutija sa po 20 metaka kalibra 8X57 IS, zatim kutija sa 50 metaka kalibra 7,65mm Browing, kutija u kojoj je bio 41 metak kalibra 7,65mm Browing i jedna pvc kesa u kojoj je bilo upakovano 100 metaka kalibra 22LR.

Pronađen je i novac u isnosu od 33.500 evra, dva mobilna telefona, kao i dve vagice za precizno merenje.

Takođe, Dušanu S. i Nini T. se na teret stavljaju krivična dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Milošu M. produži pritvor, a Dušanu S da odredi pritvor, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predloženo da se od okrivljenih, pored osnovne kazne za izvršena krivična dela, izrekne mera bezbednosti oduzimanje predmeta i to opojne droge, oružja i municije i predmeta koji služe za izvršenje krivičnih dela, kao i da se od Dušana S. oduzme imovinska korist i to novac u iznosu od 3.470 evra, 74.000 dinara, 14.400 dinara, 200 evra i 100 dolara, a od Nine T. novac u iznosu od 33.500 evra.