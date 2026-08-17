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Vozač i dve putnice u „renou“ povređeni su kada je njihovo vozilo aleksinačkih registarskih oznaka sletelo sa kolovoza kod sela Velepolja, upalo u jarak pored puta i udarilo u zaštitnu ogradu, kazali su u Policijskoj upravi u Nišu.

Saobraćajna nesreća, dodali su, dogodila se oko 12.15 časova.

Svo troje povređenih je prevezeno u Univerzitetski klinički centar, gde je u toku dijagnostika njihovih povreda.

Policija je izašla na teren i obavlja uviđaj, a saobraćaj na toj deonici puta od Niša do Sokobanje odvija se bez zastoja.

Kurir.rs/Niške vesti

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