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"Da li je tri i po godine dovoljno za ubistvo mog sina? I na sve to još se žale" Ovo pitanje već mesecima postavlja Dragan Jovović iz Ratkova, otac petnaestogodišnjeg Luke Jovovića, dečaka koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći, a čija porodica već godinama vodi iscrpljujuću borbu za pravdu.

Dragan Jovović Foto: Privatna Arhiva, Facebook

Podsetimo, kobnog dana, 30. aprila 2022. nesrećni Luka upravljao je svojim motociklom kroz Ratkovo u smeru sela Parage, kada mu je Nataša Anđelković koja je skretala ka svojoj kući, oduzela prvenstvo prolaza, nakon čega Luka bočno udara u njeno vozilo. Nataša je potom napustila lice mesta i peške pobegla u roditeljsku kuću ne pružajući pomoć Luki koji se očajnički borio za život, iako je ona po profesiji medicinski radnik. Luka je uprkos borbi lekara, preminuo Kliničkom centru u Novom Sadu, nekoliko dana kasnije, a Anđelkovićeva je tek nedavno osuđena prvostepenom presudom na tri i po godine.

30 dugih i mučnih ročišta

Nakon što je porodici dostavljena presuda u pisanoj formi, Dragan Jovović je u razgovoru za Kurir otvorio dušu i govorio o boli koja ne prolazi, 30 sudskih ročišta, kao i svakodnevnim provokacijama.

- Tek smo pre neki dan dobili presudu u pisanoj formi. Kazna za Natašu Anđelković je tri i po godine zatvora, zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije i obaveza plaćanja svih troškova postupka i veštačenja - započeo je svoju priču neutešni otac.

Ipak, porodica nije zadovoljna odlukom suda.

- Oni imaju pravo žalbe Apelacionom sudu. Takav nam je zakon i oni su to pravo naravno iskoristili. Međutim, moje mišljenje je da u ovom slučaju ne bi trebalo da bude velikih promena. Tokom postupka utvrđeno je da su pojedini iskazi bili neistiniti i nadam se da tu nema prostora da Apelacioni sud nešto mnogo promeni - kaže on.

Luka Jovović Foto: Privatna Arhiva

Iza ove porodice ostalo je četiri godine borbe i čak 30 sudskih ročišta.

- Zamislite da 30 puta sedite pored osobe koja vam je usmrtila dete. Sedi pored mene i smeje se, a ja treba da ostanem smiren i da slušam sve te laži. To nije suđenje, to je ponovno proživljavanje tragedije - priča neutešni otac.

Posebno ga boli činjenica da, kako tvrdi, ni optužena ni njena porodica nisu pokazali ni trunku saosećanja.

- Nijednog trenutka nisu izjavili saučešće. U završnoj reči rekla je da se ne oseća krivom i da se ne kaje. Nije pokazala ni poštovanje, ni izvinjenje, ni bilo kakvu ljudsku emociju - kaže Jovović za Kurir.

"Ništa ne može da se poredi sa gubitkom deteta"

On ističe da je porodica, osim gubitka sina, godinama trpela dodatne pritiske.

- Tragedija se dogodila ispred njihove kuće. Preko puta smo podigli spomen-ploču našem Luki. Svakodnevno prolazimo kroz provokacije, prijavljivanja, uznemiravanja i ismejavanja. To traje godinama - tvrdi on.

Dragan je 36 godina radio u policiji, a prošle godine otišao je u penziju. Kaže da je tokom službe video mnogo teških situacija, ali da ga je tragedija u njegovoj porodici potpuno slomila.

- Mene su zadesila sva četiri rata. Bio sam u Libiji u mirovnoj misiji, ceo život sam proveo u policiji, prošao sam mnogo toga, ali ništa ne može da se poredi sa gubitkom deteta - priča on.

Njegove reči postaju još potresnije kada govori o porodici.

- Moj Luka je bio poslednji Jovović. Posle njega više nemamo muško dete. Moja supruga i ćerke takođe nose ogroman teret. Niko ne može da razume kroz šta prolazi porodica koja izgubi dete - kaže otac i dodaje da smatra da bi kazne za ovakva krivična dela morale da budu znatno strože.

Luka Jovović Foto: Privatna Arhiva

- Za mene je tri i po godine ponižavajuća kazna. Ovim modelom sistem praktično abolira ubistva u saobraćaju. Ako hoćete nekoga da ubijete, uradite to u saobraćaju i dobićete dve ili tri godine. A porodica kojoj ste oduzeli dete ostaje uništena zauvek - kaže on.

Tokom razgovora za Kurir, više puta je ponovio da od borbe neće odustati.

- Mene mogu samo da ubiju. Ne mogu da me slome. Neću odustati. Rekao sam im i na sudu da neće tako lako proći. Moj Luka je zaslužio pravdu -

Prvi memorijalni turnir Ovog meseca na stadionu Fudbalskog kluba Krivanj u Selenči, održan je Prvi memorijalni turnir u malom fudbalu "Luka Jovović", u organizaciji Nezavisnog policijskog sindikata Srbije. Sportsko nadmetanje proteklo je u znaku fer-pleja, kolegijalnosti i dobre atmosfere, a žitelji Selenče još jednom su se pokazali kao tradicionalno dobri domaćini. Turnir je organizovan kao podrška daljem radu i aktivnostima Fondacije "Luka Jovović", koju je osnovala porodica tragično nastradalog tinejdžera.

1/4 Vidi galeriju Prvi memorijalni turnir "Luka Jovović" Foto: Privatna arhiva

"Da uspemo da spasemo makar jedan život..."

Iako bol ne prolazi, porodica pokušava da kroz fondaciju i različite aktivnosti sačuva uspomenu na dečaka koji je prerano izgubio život.

- Imamo fondaciju koja pruža besplatnu pravnu pomoć porodicama koje su izgubile svoje najmilije u saobraćajnim nesrećama. Pokušavamo da pomognemo ljudima koji prolaze kroz isti pakao kroz koji smo i mi prošli - objašnjava on.

Takođe, 23. avgusta u Ratkovu biće organizovan seminar posvećen bezbednosti u saobraćaju, namenjen motociklistima, biciklistima, pešacima i korisnicima električnih trotineta. Očekuje se dolazak stručnjaka iz oblasti saobraćaja, predstavnika policije i drugih gostiju.

- Ako uspemo da spasemo makar jedan život, uradili smo mnogo - poručio je Jovović i dodao da sa velikom željom da sećanje na njihovog Luku pretvore u poruku koja može sačuvati nečiji život, tog 23. avgusta organizovaće se seminar.

Seminar u znak sećanja na Luku Foto: Privatna arhiva

"Za Luku. Za sve koji su prerano otišli. Za one koji tek treba da se vrate kući"

- U 17 časova biće organizovana prezentacija "Bezbedna zajednica", posvećenoj bezbednosti, odgovornosti i prevenciji saobraćajnih nesreća. Prezentacija je deo programa i organizacije Fondacije "Luka Jovović" i ima za cilj da kroz stručan razgovor i iskustva ljudi iz struke podigne svest o tome koliko jedan trenutak nepažnje može promeniti čitav život - navodi otac u ime Fondacije gde se ističe sledeće:

- Luka je imao samo 15 godina. Njegov život je prekinut prerano, ali želimo da njegovo ime ne bude samo uspomena na ono što smo izgubili, već i opomena, poruka i razlog da zajedno učinimo naše puteve bezbednijim. Za Luku. Za sve koji su prerano otišli. Za one koji tek treba da se vrate kući.

Mesto stravične nesreće u kojoj je poginuo Luka Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, petnaestogodišnji Luka Jovović poginuo je 30. aprila 2022. godine u saobraćajnoj nesreći u selu Ratkovo kod Odžaka. Prema navodima iz optužnice, dečak se motociklom kretao kroz selo u smeru Paraga, kada mu je Anđelkovićeva skrećući ka svom dvorištu, oduzeo prvenstvo prolaza. Tokom višegodišnjeg sudskog postupka porodica je tvrdila da je Nataša u trenutku nesreće jela pljeskavicu i snimala se mobilnim telefonom, kao i da je započela skretanje bez uključenog pokazivača pravca.