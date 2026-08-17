"30 PUTA SAM SEDEO PORED UBICE SVOG DETETA I GLEDAO KAKO SE SMEJE" Otac Luke Jovovića još uvek vodi borbu: Da li je 3 i po godine dovoljno za ubistvo mog sina?
"Da li je tri i po godine dovoljno za ubistvo mog sina? I na sve to još se žale" Ovo pitanje već mesecima postavlja Dragan Jovović iz Ratkova, otac petnaestogodišnjeg Luke Jovovića, dečaka koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći, a čija porodica već godinama vodi iscrpljujuću borbu za pravdu.
Podsetimo, kobnog dana, 30. aprila 2022. nesrećni Luka upravljao je svojim motociklom kroz Ratkovo u smeru sela Parage, kada mu je Nataša Anđelković koja je skretala ka svojoj kući, oduzela prvenstvo prolaza, nakon čega Luka bočno udara u njeno vozilo. Nataša je potom napustila lice mesta i peške pobegla u roditeljsku kuću ne pružajući pomoć Luki koji se očajnički borio za život, iako je ona po profesiji medicinski radnik. Luka je uprkos borbi lekara, preminuo Kliničkom centru u Novom Sadu, nekoliko dana kasnije, a Anđelkovićeva je tek nedavno osuđena prvostepenom presudom na tri i po godine.
30 dugih i mučnih ročišta
Nakon što je porodici dostavljena presuda u pisanoj formi, Dragan Jovović je u razgovoru za Kurir otvorio dušu i govorio o boli koja ne prolazi, 30 sudskih ročišta, kao i svakodnevnim provokacijama.
- Tek smo pre neki dan dobili presudu u pisanoj formi. Kazna za Natašu Anđelković je tri i po godine zatvora, zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije i obaveza plaćanja svih troškova postupka i veštačenja - započeo je svoju priču neutešni otac.
Ipak, porodica nije zadovoljna odlukom suda.
- Oni imaju pravo žalbe Apelacionom sudu. Takav nam je zakon i oni su to pravo naravno iskoristili. Međutim, moje mišljenje je da u ovom slučaju ne bi trebalo da bude velikih promena. Tokom postupka utvrđeno je da su pojedini iskazi bili neistiniti i nadam se da tu nema prostora da Apelacioni sud nešto mnogo promeni - kaže on.
Iza ove porodice ostalo je četiri godine borbe i čak 30 sudskih ročišta.
- Zamislite da 30 puta sedite pored osobe koja vam je usmrtila dete. Sedi pored mene i smeje se, a ja treba da ostanem smiren i da slušam sve te laži. To nije suđenje, to je ponovno proživljavanje tragedije - priča neutešni otac.
Posebno ga boli činjenica da, kako tvrdi, ni optužena ni njena porodica nisu pokazali ni trunku saosećanja.
- Nijednog trenutka nisu izjavili saučešće. U završnoj reči rekla je da se ne oseća krivom i da se ne kaje. Nije pokazala ni poštovanje, ni izvinjenje, ni bilo kakvu ljudsku emociju - kaže Jovović za Kurir.
"Ništa ne može da se poredi sa gubitkom deteta"
On ističe da je porodica, osim gubitka sina, godinama trpela dodatne pritiske.
- Tragedija se dogodila ispred njihove kuće. Preko puta smo podigli spomen-ploču našem Luki. Svakodnevno prolazimo kroz provokacije, prijavljivanja, uznemiravanja i ismejavanja. To traje godinama - tvrdi on.
Dragan je 36 godina radio u policiji, a prošle godine otišao je u penziju. Kaže da je tokom službe video mnogo teških situacija, ali da ga je tragedija u njegovoj porodici potpuno slomila.
- Mene su zadesila sva četiri rata. Bio sam u Libiji u mirovnoj misiji, ceo život sam proveo u policiji, prošao sam mnogo toga, ali ništa ne može da se poredi sa gubitkom deteta - priča on.
Njegove reči postaju još potresnije kada govori o porodici.
- Moj Luka je bio poslednji Jovović. Posle njega više nemamo muško dete. Moja supruga i ćerke takođe nose ogroman teret. Niko ne može da razume kroz šta prolazi porodica koja izgubi dete - kaže otac i dodaje da smatra da bi kazne za ovakva krivična dela morale da budu znatno strože.
- Za mene je tri i po godine ponižavajuća kazna. Ovim modelom sistem praktično abolira ubistva u saobraćaju. Ako hoćete nekoga da ubijete, uradite to u saobraćaju i dobićete dve ili tri godine. A porodica kojoj ste oduzeli dete ostaje uništena zauvek - kaže on.
Tokom razgovora za Kurir, više puta je ponovio da od borbe neće odustati.
- Mene mogu samo da ubiju. Ne mogu da me slome. Neću odustati. Rekao sam im i na sudu da neće tako lako proći. Moj Luka je zaslužio pravdu -
Ovog meseca na stadionu Fudbalskog kluba Krivanj u Selenči, održan je Prvi memorijalni turnir u malom fudbalu "Luka Jovović", u organizaciji Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.
Sportsko nadmetanje proteklo je u znaku fer-pleja, kolegijalnosti i dobre atmosfere, a žitelji Selenče još jednom su se pokazali kao tradicionalno dobri domaćini.
Turnir je organizovan kao podrška daljem radu i aktivnostima Fondacije "Luka Jovović", koju je osnovala porodica tragično nastradalog tinejdžera.
"Da uspemo da spasemo makar jedan život..."
Iako bol ne prolazi, porodica pokušava da kroz fondaciju i različite aktivnosti sačuva uspomenu na dečaka koji je prerano izgubio život.
- Imamo fondaciju koja pruža besplatnu pravnu pomoć porodicama koje su izgubile svoje najmilije u saobraćajnim nesrećama. Pokušavamo da pomognemo ljudima koji prolaze kroz isti pakao kroz koji smo i mi prošli - objašnjava on.
Takođe, 23. avgusta u Ratkovu biće organizovan seminar posvećen bezbednosti u saobraćaju, namenjen motociklistima, biciklistima, pešacima i korisnicima električnih trotineta. Očekuje se dolazak stručnjaka iz oblasti saobraćaja, predstavnika policije i drugih gostiju.
- Ako uspemo da spasemo makar jedan život, uradili smo mnogo - poručio je Jovović i dodao da sa velikom željom da sećanje na njihovog Luku pretvore u poruku koja može sačuvati nečiji život, tog 23. avgusta organizovaće se seminar.
"Za Luku. Za sve koji su prerano otišli. Za one koji tek treba da se vrate kući"
- U 17 časova biće organizovana prezentacija "Bezbedna zajednica", posvećenoj bezbednosti, odgovornosti i prevenciji saobraćajnih nesreća. Prezentacija je deo programa i organizacije Fondacije "Luka Jovović" i ima za cilj da kroz stručan razgovor i iskustva ljudi iz struke podigne svest o tome koliko jedan trenutak nepažnje može promeniti čitav život - navodi otac u ime Fondacije gde se ističe sledeće:
- Luka je imao samo 15 godina. Njegov život je prekinut prerano, ali želimo da njegovo ime ne bude samo uspomena na ono što smo izgubili, već i opomena, poruka i razlog da zajedno učinimo naše puteve bezbednijim. Za Luku. Za sve koji su prerano otišli. Za one koji tek treba da se vrate kući.
Podsetimo, petnaestogodišnji Luka Jovović poginuo je 30. aprila 2022. godine u saobraćajnoj nesreći u selu Ratkovo kod Odžaka. Prema navodima iz optužnice, dečak se motociklom kretao kroz selo u smeru Paraga, kada mu je Anđelkovićeva skrećući ka svom dvorištu, oduzeo prvenstvo prolaza. Tokom višegodišnjeg sudskog postupka porodica je tvrdila da je Nataša u trenutku nesreće jela pljeskavicu i snimala se mobilnim telefonom, kao i da je započela skretanje bez uključenog pokazivača pravca.
Prvobitna presuda od tri i po godine zatvora prethodno je bila ukinuta odlukom Apelacionog suda, nakon čega je postupak vraćen na ponovno odlučivanje. Na 30. ročištu Osnovni sud u Somboru ponovo je izrekao istu kaznu - tri i po godine zatvora, uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od pet godina nakon odsluženja kazne.