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Barska policija uhapsila je N.Š. (46) i S.K. (25), državljane Srbije, osumnjičene za 10 krađa na plažama u Sutomoru i Čanju tokom jula i avgusta.

Iz policije su saopštili da se sumnja da su N.Š. i S.K. zajedno, po prethodnom planu i dogovoru, na plažama u Sutomoru i Čanju otuđivali novac, mobilne telefone, torbe i rance, novčanike, bankovne kartice, lična dokumenta, kao i ključeve od vozila i apartmana, piše portal Dan.

- Tokom kriminalističke obrade policija je identifikovala način izvršenja krivičnih dela, kao i uloge osumnjičenih. N.Š. se sumnjiči da je na izvršenje krađa podstrekavao S.K., tako što ga je nagovarao na izvršenje krivičnih dela, prevozio svojim vozilom, pomagao u skrivanju otuđenih stvari i sa njim delio otuđeni novac - ističe se u saopštenju.

Iz policije navode da su preduzetim aktivnostima do sada dokumentovali otuđenje više od 800 evra u gotovom novcu, devet mobilnih telefona, torbe i novčanike, sedam bankovnih kartica, kao i ključeve od apartmana i vozila i druge lične stvari.

- Podsećamo da su službenici Odeljenja bezbednosti Budva prethodno podneli krivičnu prijavu protiv S.K. zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa u produženom trajanju, na štetu više lica u Budvi - zaključuje se u saopštenju.

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