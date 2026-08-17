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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Dragan S. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je na teritoriji opštine Mladenovac 15. avgusta 2026. godine pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao da liši života bivšu vanbračnu partnerku, oštećenu S.Đ, koju je prethodno zlostavljao.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage Draganu S. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

-Postoje osnovi sumnje da je Dragan S. 15. avgusta oko 7 časova najpre vozilom “Opel Astra”, u kojem se nalazio sa dva maloletna lica, preprečio put vozilu kojim je upravljao I.J, i u kojem se na mestu suvozača nalazila oštećena. Prišao je vozilu i izvukao oštećenu iz njega, te joj nožem naneo više ubodnih rana i sekotina, koje povrede su skupno procenjene kao teške telesne povrede - piše u saopštenju tužilaštva.

Kako smo ranije pisali, Dragan je nakon svirepog zločina pobegao, ali je ubrzo uhapšen zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju.

Podsetimo, trudnica S. Đ. koju je vanbračni partner, prekršivši izrečenu zabranu prilaska, izbo nožem, zadobila je teške telesne povrede.

Iako je u bolnicu prevezena u svesnom stanju, njoj je vanbračni partner zadao ozbiljne povrede i to - oštećenje jetre i žučne kese, kao i posekotine obe noge. Zbog toga je trudnica, iz predostrožnosti, zadržana na odeljenju intenzivne nege.

Draganu je, nakon hapšenja, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Takođe, Draganu S. je pre oko 10 dana određena zabrana prilaska S. Đ. na 24 sata, a potom je sutradan produžena na još 30 dana. Zabrana prilaska bila mu je, prema nezvaničnim informacijama, određena jer je vanbračnoj supruzi upućivao pretnje.

Međutim, on je 15. avgusta prekršio zabranu prilaska i počinio pokušaj ubistva.