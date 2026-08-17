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Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14 časova u Ulici kneza Miloša, kod zgrade Ministarstva spoljnih poslova, kada je automobil, koji se kretao iz pravca Takovske ulice, kako se sumnja, direktno udario u gradski autobus.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u udesu nema povređenih, međutim, kako se može videti, prednji deo vozila je potpuno smrskan.



Foto: Kurir

Gradski autobus se u trenutku nezgode kretao iz pravca Mostara ka centru grada, dok je automobil dolazio iz suprotnog pravca, od Takovske ulice.

Zbog saobraćajne nezgode trenutno su zabeležene velike gužve u smeru ka gradu. Kolona vozila proteže se sve do Mosta na Adi.