JEZIV SLUČAJ U ZEMUNU! Deda (75) uhapšen zbog nedozvoljenih polnih radnji nad detetom, pred tužiocem nije hteo ni reč da kaže!
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju lica Z.P. (75) zbog postojanja osnova sumnje da je dana 16.08.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske Zemun izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje na štetu maloletnog lica.
Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela Nedozvoljene polne radnje, neće izjašnjavati.
Imajući u vidu postajanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke i oštećeno lice, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom Z.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje.