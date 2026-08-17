Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju lica Z.P. (75) zbog postojanja osnova sumnje da je dana 16.08.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske Zemun izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje na štetu maloletnog lica.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela Nedozvoljene polne radnje, neće izjašnjavati.

Imajući u vidu postajanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke i oštećeno lice, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom Z.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje.

Ne propustiteHronikaMANIJAK USRED DANA NAPAO ŽENU U BANJIČKOJ ŠUMI: Prišao joj s leđa i uhvatio je za zadnjicu, pa pobegao među stabla, policija ga pronašla kod Atletske dvorane
hapsenje-lisice-foto-dragana-udobvicic-feb-2017.jpg
HronikaPOKUŠAO DA NAPADNE ŽENU, ONA ZAVRIŠTALA, MUŽ SE PROBUDIO... Azerbejdžanac (47) upao u dvorište dok je zalivala cveće i uradio OVO: Ostaje iza rešetaka
1000036186.jpg
HronikaUPAO U KUĆU NA ZVEZDARI I POKUŠAO DA NAPADNE ŽENU, SPASIO JE MUŽ : Evo kako se branio državljanin Azerbejdžana, tužilaštvo traži pritvor
Karaburma ubistvo G. R. (77).jpeg
HronikaUPAO U DVORIŠTE I POKUŠAO DA NAPASTVUJE ŽENU Drama na Zvezdari: Suprug uspeo da ga savlada
1000036184.jpg