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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju lica Z.P. (75) zbog postojanja osnova sumnje da je dana 16.08.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske Zemun izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje na štetu maloletnog lica.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela Nedozvoljene polne radnje, neće izjašnjavati.