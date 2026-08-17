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U ranim jutarnjim časovima u subotu došlo je do tuče više lica u centru Bosilegrada u neposrednoj blizini kafića, potvrđeno je Kuriru u policiji.

Policija u Bosilegradu privela je više osoba zbog učestvovanja u tuči.

Pose dva časa ujutru prijavljeno je policiji da je došlo do narušavana javnog reda i mira u Bosilegradu između više lica, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

Policija je o svemu obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu. Tužilaštvo je za više lica odredilo zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo "nasilničko ponašanje".

Kurir.rs

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