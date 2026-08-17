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Radnik "Elektroprivrede Srbije" Ž. N. tragično je nastradao na površinskom kopu "Polje E" u Rudarskom basenu "Kolubara", navodi se u saopštenju Elektroprivrede Srbije.

- Odmah nakon nesreće, na lice mesta izašli su predstavnici Службе za bezbeđnost i zdravlje na radu RB "Kolubara", kao i pripadnici svih nadležnih državnih organa i inspekcija. Oni će u okviru zvanične istrage utvrditi sve tačne uzroke i okolnosti pod kojima je došlo do ove velike tragedije - dodaju. 

Kompanija "Elektroprivreda Srbije" uputila je reči najdubljeg saučešća porodici nastradalog radnika.

Kurir.rs

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