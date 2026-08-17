- Odmah nakon nesreće, na lice mesta izašli su predstavnici Службе za bezbeđnost i zdravlje na radu RB "Kolubara", kao i pripadnici svih nadležnih državnih organa i inspekcija. Oni će u okviru zvanične istrage utvrditi sve tačne uzroke i okolnosti pod kojima je došlo do ove velike tragedije - dodaju.