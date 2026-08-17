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Srpski državljanin koji je juče stigao na granični prelaz Tovarnik bio je vidljivo zaprepašćen kada je video da carinici temeljno pretresaju njegov kamion sa srpskim registracijama.

Jer je brzo otkriveno da je vozač kamiona iz Srbije pokušao da prokrijumčari 4.400 tableta za potenciju u Hrvatsku, odnosno na carinsko područje Evropske unije.

Carinici su mu odmah izdali prekršajni nalog zbog kršenja člana 63. stav 1. tačka 3. Zakona o sprovođenju carinskog zakonodavstva Evropske unije jer, kao vozač, nije podneo carinsku deklaraciju za robu za koju su postojale propisane zabrane uvoza - a to su uglavnom bili proizvodi  koji su se nalazili u tovarnom prostoru zajedno sa deklarisanom robom.

Sažetak postupka je novčana kazna od 13.200 evra, a pošto je roba oduzeta i mora biti uništena, naloženo mu je da za ovu uslugu plati još 204,48 evra.

Kurir.rs/Jutarnji list

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