Savez za konjički sport Srbije oglasio se nakon pogibije dečaka: "Bol zbog nenadoknadivog gubitka ne može se opisati, sarađujemo sa nadležnim institucijama"
Reči su nemoćne pred bolom zbog ogromne tragedije koja se dogodila u subotu, 15. avgusta, kada je naš mladi takmičar izgubio život tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona u Kovilovu, saopšteno je iz Saveza za konjički sport Srbije.
- Šok, tišina i bol zbog nenadoknadivog gubitka koji osećaju njegova majka, porodica, prijatelji, treneri, kolege takmičari, čitava konjička zajednica i svi koji su ga poznavali ne mogu se opisati. Savez za konjički sport Srbije čini sve da bude podrška i oslonac u bolu majci koja je izgubila svoje dete i to je iznad svega naš prioritet - navodi se u saopštenju.
Iz Saveza navode da je takmičenje organizovano uz primenu važećih pravila i propisa, kao i uz obezbeđivanje predviđenih mera za održavanje ove vrste sportskog događaja, uključujući i dežurnu lekarsku ekipu koja je odmah pružila prvu pomoć.
- U potpunosti sarađujemo sa nadležnim institucijama u utvrđivanju svih okolnosti i stavljamo im na raspolaganje svu dokumentaciju i informacije kojima raspolažemo. Nikakvo objašnjenje, analiza ili priča neće umanjiti bol niti promeniti ovu tešku stvarnost. Pozivamo sve ljude da se, po objavljivanju datuma sahrane, okupimo u što većem broju i ispratimo ga onako kako zaslužuje. Učinićemo sve da se ime i život našeg anđela nikada ne zaborave - stoji u saopštenju.