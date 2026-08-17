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Danas je došlo do saobraćajne nesreće na izlazu iz Kokinog Broda, u smeru ka Novoj Varoši. 

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", zbog sudara je došlo do duže kolone vozila, te je saobraćaj obustavljen. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nije poznato. 

Vozačima savetuje dodatan oprez s obzirom na to da je na mestu nesreće blokiran saobraćaj.

Kurir.rs

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