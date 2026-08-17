U požaru u Smederevu stradao je 70-godišnji muškarac, dok je mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio lakše opekotine.
Hronika
MUŠKARAC STRADAO U POŽARU, POVREĐEN MLADIĆ KOJI JE POKUŠAO DA MU POMOGNE Užas u Smederevu
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Muškarac star 70 godina stradao je u požaru u smederevskom naselju Plavinac.
Tom prilikom, mladić koji je pokušao da mu pomogne i izvuče ga iz plamena zadobio lakše opekotine.
Istraga će utvrditi o čemu se tačno radi, a jedan od mogućih uzroka požara pominje se spaljivanje biljnih ili drugih ostataka, česta, a tako opasna praksa kod nas zbog koje su vatrogasci u više navrata apelovali na građane.
Vatrogasci su odmah, sa dva vozila po pozivu stigli na lice mesta i ugasili požar ali za jedan ljudski život već je bilo prekasno.
Kurir.rs/Telegraf
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