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Krivični sud u Skoplju objavio je jednu od dve presude o priznanju krivice između optuženih i tužilaštva za šverc 5 tona marihuane iz Makedonije u Srbiju. Sporazum o priznanju krivice je sa optuženim Draganom Stojanovom iz Kočana, koji se sa tužilaštvom sporazumeo o kazni zatvora od 3 i po godine, a sud je prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Stojanov, iz Kočana, bio je u pritvoru kada je u februaru u Makedoniji otvorena istraga o švercu kanabisa.

Sudski dokumenti koje je podelio Krivični sud u Skoplju navode da je Stojanov učestvovao u ukupno 5 transporta marihuane preko granice, bilo kao vozač pratilac ili kao čistač ispred transporta.

Detalji transporta

Prva dva transporta bila su sredinom avgusta 2025. godine, treći transport u septembru, četvrti u novembru prošle godine, a poslednji 13. januara 2026. godine, odnosno na pravoslavnu ili Staru Novu godinu. U tri navrata, droga je u kamionima zamenjena jastucima, jorganima i posteljinom, jednom je kamion prijavljen kao prazan kada je zapravo sadržao marihuanu, a jednom je marihuana stavljena umesto carinjenih kolača, kifli i kora za torte.

1/10 Vidi galeriju Velika akcija policije u Kruševcu Foto: MUP Srbije, MUP RS

Za svaki transport, Stojanov je dobijao „naknadu“ od 10.000 evra upakovanu u plastičnu kesu. Droga je transportovana u mesto Konjuh u Srbiji, gde je osuđeni Stojanov bio više puta, navodi se u sporazumu.

Pored zatvorske kazne od 3 godine i 6 meseci, Stojanov mora da plati i sudske troškove od približno 20 hiljada denara. Ne postoji odluka o oduzimanju ostalih sredstava koja je zaradio učešćem u švercu.

Još tri godine zatvora

Zaplenjen je njegov iPhone 17 PRO sa dve kartice i preko 130 kutija raznih jastuka i posteljine, koje su pronađene pretresom objekta oca Dragana Stojanova. Nema preciznog opisa koliko je Stojanov zaradio od kriminala, odnosno nema nikakvog objašnjenja za oduzimanje te koristi od trgovine drogom. Stojanov je proveo tačno 6 meseci u pritvoru i još mu je ostalo tri godine zatvora.

Sporazum je inicirao osumnjičeni Stojanov i njegov advokat 4. avgusta 2026. godine, a tužilaštvo ga je prihvatilo, a sud potvrdio 10. avgusta.

U slučaju su uključeni i vlasnici i menadžer kompanije Alfafarm Grup sa sedištem u Skoplju, a sumnja se da su organizatori grupe koja je pet puta uspešno organizovala prekogranični šverc marihuane u periodu kraćem od pet meseci. Afera je „pukla“ kada je srpsko tužilaštvo, tokom istrage, otkrilo skladište u Konjuhu sa 5 tona marihuane „proizvedene u Makedoniji“.

Još 7 optuženih

Pored ovog sporazuma, danas je saopšteno da je u makedonskom delu istrage o švercu pet tona marihuane iz Makedonije u Srbiju optuženo još sedam osumnjičenih. Ovim se broj osumnjičenih u Makedoniji povećava na 13. Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju (OJO GOKK) saopštilo je kasno danas popodne da su se novi osumnjičeni udružili sa još neidentifikovanim pojedincima kako bi organizovali šverc marihuane u Srbiju i skladište u gradu Konjuhu.

- U tu svrhu koristili su teretna vozila i carinske deklaracije koje su pokazivale da prevoze tekstil, hranu i druge vrste robe. Nakon što su opojne droge transportovane preko državne granice, organizovali su njihovo skladištenje u oblasti Konjuh kod Kruševca, gde je marihuana prepakovana i distribuirana radi dalje prodaje. Kod teretnih vozila sa prethodno carinjenom i zapečaćenom robom, plomba je skinuta i deo carinjene robe je uklonjen, a na njeno mesto su postavljene kutije opojne droge marihuane težine približno jednake težini izvučene robe. Zatim se teretno vozilo uputilo ka policijskoj stanici Tabanovce, gde ga je pratio jedan od osumnjičenih u putničkom motornom vozilu - saopštilo je Javno tužilaštvo GOKK.

Neki od osumnjičenih su u bekstvu, a dvojica osumnjičenih iz prve grupe su se izjasnili krivim i postigli sporazum o priznanju krivice, nakon čega su osuđeni na tri i po godine i tri godine i osam meseci zatvora. Osumnjičeni su priznali da su učestvovali u operaciji transporta, odnosno da su kod Svetog Nikole iz kamiona skinuli prilepske jastuke namenjene izvozu u Englesku i utovarili iste kutije, ali pune marihuane.