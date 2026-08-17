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Knjaževčaninu S. S. (65), koji je uhapšen zbog sumnje da je 15. avgusta, izvodeći radove na placu u blizini Bovanskog jezera kod Aleksinca, izazvao požar koji se preneo na nisko rastinje i šumu, preti kazna do tri godine zatvora, ukoliko u daljem postupku pred pravosudnim organima njegova krivica bude i pravosnažno potvrđena.

Naime, kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu on se sumnjiči da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz čl. 278 st. 5 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika. To znači da se sumnjiči po članu zakona koji definiše sankcionisanje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti koje je učinjeno iz nehata. Za taj član i stav Krivičnog zakonika maksimalno zaprećena kazna iznosi do tri godine, što znači da može biti i manja.

OJT Aleksinac danas je saopštilo da je 16. avgusta godine od strane dežurnog javnog tužioca OJT u Aleksincu uz prisustvo uviđajne ekipe Policijske stanice u Aleksincu i veštaka Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku izvršen uviđaj lica mesta koje je zahvaćeno požarom izazvanim 15.avgusta 2026.godine radi utvrđivanja uzroka i centra požara i ostalih tragova.

- Nakon izvršenog uviđaja, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni S. S. iz Knjaževca (65) izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti prema kome je dana 16. avgusta 2026.godine određeno policijsko hapšenje nakon čega je istog dana saslušan pred OJT u Aleksincu gde je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela – saopštio je portparol OJT Aleksinac Vladimir Ćurčić.

Kako je brusilica zapalila objekte i šumu

S. S. je osumnjičen da je 15. avgusta izazvao požar na taj način što je prilikom korišćenja ručne brusilice za sečenje metala, od plamenih čestica koje su tom prilikom izbijale, došlo do zapaljenja suve trave usled čega se vatra brzo proširila na okolne objekte i šumu.

Policijska uprava u Nišu je saopštila da je požar, u kojem niko nije povređen, zahvatio tri vikendice, krov terase jedne kuće, kao i jedan pomoćni objekat.

- Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Niš, uz angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, i u saradnji sa zaposlenima u Šumskom gazdinstvu Niš i pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava, ugasili su požar - saopštila je niška policija.

S. S. je nakon hapšenja uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Aleksincu i sinoć je saslušan, ali nije predloženo njegovo pritvaranje.

- Prema osumnjičenom nije predloženo određivanje pritvora obzirom da je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela i da se radi o licu koje ranije nije osuđivano - navodi se u saopštenju OJT Aleksinac.