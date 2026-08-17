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Majka N. L. (40) i njena 12-godišnja ćerka su, kako se sumnja, rekle Beograđanki T. M. da će joj skinuti crnu magiju za koju su tvrdile da je neko bacio na nju, te su od žrtve uzele čak 600.000 dinara. O slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo, a protiv osumnjičene N.L. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo kod Kalenić pijace, kada je 12-godišnja devojčica prišla žrtvi i rekla joj da je na nju bačena crna magija.

Majka i ćerka (12) prevarile Beograđanku

Kako se sumnja, a prema našim nezvaničnim saznanjima, devojčica je žrtvu potom odvela kod majke, osumnjičene N.L. koja ih je čekala u blizini.

- Majka i ćerka su, kako se sumnja, ubedile žene da mogu da joj pomognu da skinu crnu magiju za koju su tvrdile da je bačena na nju - kaže izvor "Blica".

Kako nezvanično saznajemo, žrtva im je dala novac nakon što su rekle da su uspela da skinu.

Tražile još novca za skidanje crne magije

- Žrtva im je navodno prethodno rekla da ima još novca, pa su majka i ćerka nastavile da je kontaktiraju pokušavajući da od nje uzmu još novca - kaže izvor "Blica".

Protiv osumnjičene N.L. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku. Navodno, 12-godišnja devojčica je dala izjavu uz prisustvo predstavnika Centra za socijalni rad.

Slučaj vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

Kurir.rs/Blic

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