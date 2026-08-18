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Bivši policajac N. L. uhapšen je juče u Beogradu zbog sumnje da je prodavao drogu, a u akciji su privedene još dve osobe koje su, kako se sumnja, prethodno od njega kupile narkotike. Kod osumnjičenog su pronađene različite vrste droge i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje.

Prema dostupnim informacijama, pre samo četiri meseca ovaj policajac suspendovan je zbog sumnje da je iz policijske stanice u Zemunu ukrao pušku.

Šta se dešava sa policajcem nakon suspenzije, ali i ko kontroliše te ljude nakon njihovog udaljavanja iz službe, za emisiju "Redakcija", otkrio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije".

- Hajde da prvo kažemo ovo: za sve ljude koji kvare sliku MUP-a, odnosno za kriminalce u svojim redovima, UKP, odnosno Uprava kriminalističke policije, nema milosti. Kada jednom krenu i kada neko bude suspendovan, više nema ko da ga kontroliše. Unutrašnja kontrola nema ništa sa njima. Oni su građani koji pokušavaju da se obogate na tuđ račun. Međutim, postavlja se pitanje kako bi se sve to rešilo. Mi sada imamo jedan prazan prostor u Beogradu, jer još nemamo prvog čoveka Beograda, odnosno načelnika Policijske uprave, koji bi bio odgovoran za sve policijske stanice koje su pod njegovom nadležnošću - počeo je Marković.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

Apel za jaču kontrolu policije

Ukazao je na potrebu za jasnijom odgovornošću i boljom kontrolom unutar policijskih struktura u Beogradu.

- Imamo nekoliko kandidata koji bi to mogli da urade. Tu su Vlada Stojanović iz Novog Sada, Frković iz Šapca i Vlada Jerenić iz Valjeva. To su ljudi koji su, kako mi kažemo, "utegli" policiju u svojim gradovima, javni red i mir i borbu protiv kriminala. Dakle, ima ljudi koji bi mogli da preuzmu tu funkciju. To je moj apel direktoru policije - da konačno postavi prvog čoveka Beograda. A ko kontroliše policajce koji se bave kriminalom? Niko ih ne kontroliše. Sreća je što UKP ne iznosi sve podatke, ali ja vam mogu, možda prvi put, reći da nema veće akcije u kojoj bar dva ili tri policajca ne budu uhvaćena u krivičnim delima. Upravo ovako rade sa narkoticima - naveo je.

Marković se osvrnuo na postupke koji se vode protiv suspendovanih policajaca i probleme sa dokazivanjem njihovih eventualnih krivičnih dela.

- Ništa posebno se ne dešava sa policajcima koji su suspendovani. Vodi se postupak protiv njih, a onda se odlučuje da li će ostati u službi. Ako postoje dokazi protiv njih, neće ostati. Imali smo mnogo akcija unutrašnje kontrole. Ako se sećate slučaja saobraćajnog policajca i priče o korupciji, na kraju se sve završilo bez konkretnog rezultata. Takve stvari je jako teško dokazati, pogotovo kada su u pitanju ljudi koji se bave policijskim poslom - kaže Marković.

Foto: Nenad Kostić, Shutterstock

- Policijski posao je svojevrsni zanat. Kada uđete u taj zanat, znate tačno dokle možete da idete i šta može da se uradi. To smo videli i u nedavnim slučajevima o kojima se pisalo. Kada neko poznaje sistem, mnogo toga je teško dokazati i zato se pojedini oslobađaju na sudu. Ali ovde imamo konkretnu situaciju: UKP je kod njega pronašao drogu i zbog toga je uhapšen. Ako je u pitanju i prodaja oružja, a pronađena je jedna puška, to je dovoljno da odgovara za ono što mu se stavlja na teret. Koliko je još pušaka i pištolja prodao, to samo on zna - rekao je.

Kako je navela novinarka Kurira Ines Grk, s obzirom na to da su sa njim uhapšene još dve osobe, možemo li da sumnjamo da je zloupotrebljavao svoj položaj i dok je bio deo službe, Marković je odgovorio:

- Naravno. To sada možemo da kažemo sa razlogom. On, po mom mišljenju, nikada nije bio dobar policajac. A opet vam kažem, vraćamo se na početak ove priče: mora se postaviti prvi čovek Policijske uprave u Beogradu. Mora da postoji odgovornost i kontrola nad ljudima koji rade u policiji. To je suština - za Kurir televiziju, zaključio je Marković.

03:28 BIVŠI POLICAJAC PAO ZBOG DROGE, A PRE TOGA SUSPENDOVAN ZBOG PUŠKE! Blažo Marković o kriminalu u MUP-u: "On nikada nije bio dobar u svom poslu" Izvor: Kurir televizija

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