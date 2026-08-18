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Prava drama odigrala se sinoć na ulicama Novog Sada kada je nasred ulicde otet muškarac i na silu uguran u kombi.

Brzom i efikasnom akcijom pripadnika Policijske uprave u Novom Sadu i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, rasvetljen je slučaj otmice u tom gradu.

Sve je počelo oko 22 časa kada su uznemireni građani prijavili da je ispred jedne zgrade, nakon žestoke svađe, nepoznati muškarac na silu uguran u automobil.

Alarm je momentalno podignut na najviši nivo. Druga dojava, koja je stigla ubrzo nakon prve, otkrila je ključne detalje - žrtva je nasilno ubačena u luksuzni „Mercedes G klase“ sa bosanskim registarskim oznakama, a očevici su primetili da je muškarac u vozilu bio krvav.

1/4 Vidi galeriju Otmica muškarca u Novom Sadu Foto: screenshot pink tv

Kako se sve odigralo

Prvo je policiji prijavljeno da je, nakon svađe ispred jedne zgrade, kasno sinoć, muškarac uguran u vozilo i odvezen u nepoznatom pravcu.

Policijske patrole odmah su krenule u potragu za vozilom i, nakon izvesnog vremena, u Petrovaradinu pronađen je Mercedes G klase kojim je upravljala 43-godišnja J.V. iz Iriga. Prilikom pregleda vozila, policijski službenici uočili su tragove krvi na spoljašnjem i unutrašnjem delu automobila, što je dodatno potvrdilo ozbiljnost prijavljenog slučaja.

Policijska akcija potom je nastavljena, pa je oko 40 minuta posle ponoći, u neposrednoj blizini, pronađen i drugi osumnjičeni sa inicijalima D.E., star 42 godine, iz Mionice.

Munjevita reakcija i hapšenje na Bukovačkom putu

Patrole su odmah preplavile grad. Vozilo je ubrzo locirano u Petrovaradinu, na Bukovačkom putu, a za volanom je zatečena J. V. (43) iz Iriga. Spoljašnjost i unutrašnjost „G klase“ bile su prekrivene tragovima krvi, što je samo potvrdilo jezive sumnje.

Foto: screenshot pink tv

Nastavkom agresivne i pametne potrage, već oko 00.40 časova lociran je i lišen slobode i drugi osumnjičeni, D. E. (42) iz Mionice.

Žrtva otmice, G. D. (39) iz Novog Sada, primljen je u Urgentni centar UKC Vojvodine oko dva sata posle ponoći sa vidnim povredama. Iako je u strahu pokušao da zavara trag izjavom da su ga nepoznata lica napala u Dunavskom parku, iskusni operativci su odmah prozreli ovu priču i povezali ga sa dramatičnom otmicom.