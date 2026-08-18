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Žena stara 43 godine nastradala je sinoć oko 22.15 časova u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Aleksinačkog rudnika i Bobovišta. U teškom udesu povređen je i četrdesettrogodišnji muškarac koji je prebačen u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

Oni su se nalazili na električnom mopedu koji se sudario sa putničkim vozilom marke "folksvagen". Nastradala žena je bila putnica na mopedu, a fatalne povrede je zadobila nakon pada sa dvotočkaša.

Vozač mopeda je prevezen u UKC Niš radi dalje dijagnostike i lečenja. Prema prvim informacijama automobil i moped su se kretali u istom pravcu.

Bliži detalji oko uzroka saobraćajne nesreće za sada nisu poznati a uzroke teške saobraćajne nesreće utvrdiće policija i nadležno tužilaštvo.

Policija je obavila uviđaj na mestu saobraćajne nesreće u kojoj je poginula žena i obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu. Saobraćaj je bio u prekidu do okončanja uviđaja.

(Blic)

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