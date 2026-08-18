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U požaru koji je juče popodne izbio u smederevskom naselju Plavinac, na otvorenom prostoru, život je izgubio M. J. (70), potvrđeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Smederevu.

- Povodom požara do koga je došlo u popodnevnim časovima dana 17. avgusta 2026. godine u Smederevu, u naselju Plavinac, na otvorenom prostoru, koji je zahvatio površinu od oko 50 ari sitnog rastinja i suve trave, a u kojem je smrtno stradao M.J. iz Smedereva (70), Više javno tužilaštvo u Smederevu, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije, preduzima sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja. Na licu mesta obavljen je uviđaj radi utvrđivanja uzroka požara, a po nalogu dežurnog javnog tužioca izvršena je obdukcija preminulog. U toku je prikupljanje i analiza svih relevantnih dokaza i podataka, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju - saopštilo je tužilaštvo

Telo muškarca nađeno je tokom intervencije vatrogasaca.

Više javno tužilaštvo u Smederevu, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije, nastavlja sa prikupljanjem i analizom svih relevantnih dokaza i podataka.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do izbijanja požara, a nakon kompletiranja svih provera biće doneta odluka o daljem postupanju.

Kako su mediji pisali juče, jedan mladić je pokušao da pomogne nesrećnom čoveku i izvuče ga iz požara, prilikom čega je zadobio lake telesne povrede.

Istraga će utvrditi o čemu se tačno radi, a jedan od mogućih uzroka požara pominje se spaljivanje biljnih ili drugih ostataka.

Davor Vidović, pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice SVS izjavio je jutros da su požari odneli prvu žrtvu, i naglasio da je najkritičnije u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila 3.500 hektara šume i niskog rastinja.

Napomenuo je da je od početka godine SVS imao 24.000 intervencija, polovinu su činili požari na otvorenom prostoru, u kojima su stradale četiri soobe.