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U požaru na otvorenom u naselju Plavinac u Smederevu, koji se dogodio juče, stradao je 70-godišnji muškarac M.J. (70), a prema poslednjim informacijama, mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine.

Rezultati obdukcije pokazali su da je stariji muškarac preminuo usled trovanja ugljen monoksidom i od opekotina, prenosi RTS.

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom tog požara povređen je mladić koji je pokušao da ga spase i on je zadobio opekotine.

Kako smo prethodno pisali, povodom ove nesreće oglasilo je i Više javno tužilaštvo u Smederevu.

- Povodom požara do koga je došlo u popodnevnim časovima dana 17. avgusta 2026. godine u Smederevu, u naselju Plavinac, na otvorenom prostoru, koji je zahvatio površinu od oko 50 ari sitnog rastinja i suve trave, a u kojem je smrtno stradao M.J. iz Smedereva (70), Više javno tužilaštvo u Smederevu, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije, preduzima sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja - piše u saopštenju VJT.