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- Radnici na kopu su pronašli telo mladića u blizini rotornog bagera "Glodar 2", o čemu su odmah obavestili nadzornika za bezbednost. Po dolasku policije i ekipe hitne pomoći, lekari su mogli samo da konstatuju i potvrde smrt mladića - kaže izvor.

Meštani Baroševca se od juče opraštaju od mladića.

- Otišla je još jedna mladost, nažalost, Baroševac i ceo Lazarevac zavijeni su u crno - samo su neki od komentara.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je Željka pregazila teška radna mašina, odnosno buldožer kojim je upravljao D. K. (39) iz Lazarevca.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Lazarevac, a nadležni organi utvrđuju kako je došlo do nesreće i šta se tačno dogodilo na kopu.

Oglasio se EPS

Povodom tragedije oglasila se i "Elektroprivreda Srbije", iz koje su naveli da su odmah po saznanju o nesreći na lice mesta izašli predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu RB "Kolubara", kao i nadležni državni organi.

- Na lice mesta odmah su izašli predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu RB "Kolubara" i svih nadležnih državnih organa koji će sprovesti detaljnu istragu radi utvrđivanja svih okolnosti i tačnog uzroka ove nesreće - saopšteno je iz EPS-a.