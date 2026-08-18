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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, brzim operativnim radom,rasvetlili su otmicu i uhapsili D. E. (42) iz Mionice i J. V. (43) iz Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

1/4 Vidi galeriju Otmica muškarca u Novom Sadu Foto: screenshot pink tv

- Sumnja se da je D. E. juče, oko 22.10 časova, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja - navode iz PU Novi Sad.

Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i vozilo.

Tridesetdevetogodišnji muškarac zbrinut je u Urgentnom centru gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.