OTKRIVENA POZADINA FILMSKE OTMICE U NOVOM SADU! Pretukli ga, pa na silu ugurali u luksuznu G klasu bosanskih tablica - ovo su najnoviji detalji! (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, brzim operativnim radom,rasvetlili su otmicu i uhapsili D. E. (42) iz Mionice i J. V. (43) iz Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.
- Sumnja se da je D. E. juče, oko 22.10 časova, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja - navode iz PU Novi Sad.
Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk.
Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i vozilo.
Tridesetdevetogodišnji muškarac zbrinut je u Urgentnom centru gde su mu konstatovane teške telesne povrede.
Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Podsetimo, sve je počelo oko 22 časa kada su uznemireni građani prijavili da je ispred jedne zgrade, nakon žestoke svađe, nepoznati muškarac na silu uguran u automobil. Alarm je momentalno podignut na najviši nivo. Druga dojava, koja je stigla ubrzo nakon prve, otkrila je ključne detalje - žrtva je nasilno ubačena u luksuzni "Mercedes G klase" sa bosanskim registarskim oznakama, a očevici su primetili da je muškarac u vozilu bio krvav.