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Carinski službenici su 18. avgusta na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu otkrili neprijavljenu luksuznu robu čija je ukupna vrednost procenjena na gotovo 12.000 evra.

Kako se navodi u saopštenju Uprave carina, vredni predmeti pronađeni su tokom detaljne kontrole putnice koja je prethodno prošla kroz zeleni kontrolni prolaz, namenjen putnicima koji nemaju robu za prijavljivanje.

1/9 Vidi galeriju Luksuzni Cartier i Louis Vuitton zaplenjeni na aerodromu "Nikola Tesla" Foto: Uprava Carina

- Tokom pregleda njenog prtljaga, carinici su pronašli više komada luksuzne robe poznatih svetskih brendova. Među zaplenjenim predmetima nalazila su se dva prstena i narukvica marke "Cartier", kao i dve ženske tašne marki "Saint Laurent" i "Louis Vuitton". Pored toga, pronađen je i novčanik marke "Louis Vuitton" - navodi se u saopštenju Uprave carina.