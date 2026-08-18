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Direktor policije general policije Dragan Vasiljević posetio je danas Policijsku upravu u Novom Sadu, gde je sa rukovodstvom Uprave razgovarao o stanju bezbednosti na području Južnobačkog upravnog okruga, rezultatima rada i najvažnijim bezbednosnim izazovima.

1/14 Vidi galeriju Dragan Vasiljević posetio PU Novi Sad Foto: MUP Srbija

Istaknuto je da je stanje bezbednosti na području Novog Sada zadovoljavajuće. U prvih šest meseci 2026. godine, evidentirana su 4.192 krivična dela što je za 9 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, a takođe je zaplenjeno više od 300 kilograma opojnih droga, što potvrđuje kontinuiran i posvećen rad policijskih službenika na očuvanju bezbednosti građana i imovine.

Na radnom sastanku rukovodstvo Policijske uprave upoznalo je direktora policije sa najznačajnijim rezultatima rada, realizovanim akcijama i merama preduzetim na suzbijanju kriminaliteta, posebno u oblasti borbe protiv uličnog kriminala, imovinskih delikata i trgovine narkoticima, kao i na unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Direktor policije Dragan Vasiljević istakao je da će pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu imati punu podršku rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova u daljem unapređenju rada, jačanju operativnih kapaciteta i stvaranju još bezbednijeg okruženja za sve građane.