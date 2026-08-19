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Brazilska policija odustala je od traženja ubice Darka Geislera Nedeljkovića (43), navodnog "škaljarca" iz Pančeva, koji je pre dve i po godine ubijen u Sao Paulu pred ženom i detetom, a tu informaciju je Kurir ekskluzivno saznao od Civilne policije Santosa.

Pančevac sa Interpolove poternice, tražen zbog ubistva u Spužu, je 5. januara 2024. godine izrešetan na ulici u Santosu, u kojem se krio, kada mu je ispred njegove kuće prišao likvidator i u leđa sasuo najmanje četiri metka. Darko je u tom trenutku biciklom pokušavao da uđe u svoje dvorište držeći sina (4) u korpi, dok je njegova supruga (34) bila iza njega.

Darkovog ubicu, koji je imao kačket, snimile su nadzorne kamere kako trči ulicama nakon zločina, ali i kako se presvlači iza parkiranog automobila, kao i kako posle toga prelazi raskrsnicu sporim hodom, i tu mu se gubi svaki trag.

Brazilac koji je greškom uhapšen Foto: Divulgação

Ubica bez maske

Kako ekskluzivno saznajemo, ti snimci nemaskiranog mladića nisu bili dovoljni policiji u Brazilu da ga pronađe, pa je sud doneo odluku da se potraga za njim obustavi. Do ovog saznanja došli smo putem dopisa od Civilne policije Santosa, koju smo prethodno pitali o poslednjim informacijama iz istrage.

02:02 ubistvo Darka Geislera Nedeljkovića u Sao Paulu Izvor: Mup Srbije

- Civilna policija Santosa saopštava da je istraga o ubistvu, koje se dogodilo u Santosu u januaru 2024. godine, arhivirana nakon sudske odluke. Policijski timovi sproveli su različite istražne radnje kako bi identifikovali počinioca, uključujući analizu snimaka i razmenu informacija sa Federalnom policijom. Do sada nije prikupljeno dovoljno dokaza za identifikaciju izvršioca zločina. Arhiviranje slučaja ne sprečava ponovno pokretanje istrage ukoliko se pojave novi dokazi ili informacije koje bi mogle doprineti rasvetljavanju ovog slučaja - ekskluzivno poručuju za Kurir iz brazilske policije.

Pogrešno hapšenje

Kako smo ranije pisali, Brazilac Fabijano Kosta Neris, koji je uhapšen na dan Darkovog ubistva u naselju Žardim Kastel, sa lažnim hrvatskim pasošem na ime Darko Malić, detaljno je ispitan. Utvrđeno je da je on povezan sa lokalnim kriminalnim aktivnostima, ali policija nije pronašla dokaze koji ga direktno povezuju sa likvidacijom srpskog državljanina.

Menjao stanove svake godine Brazilski mediji pisali su da je „škaljarac" prvo živeo u elitnom naselju Žardins u Sao Paolu, na osmom spratu, u komfornom stanu. U septembru 2016. prešao je u naselje Moema, u dupleks, za koji je davao 900 evra mesečno, a u tom ugovoru o zakupu napisao je da je po zanimanju ekonomista. Iste godine upoznao je svoju buduću suprugu u noćnom klubu. Odmah su počeli da žive zajedno, a 2017. došli su u Sao Visente, gde je za šestomesečnu kiriju dao oko 2.000 evra. Sledeće godine sele se u komšiluk blizu plaže, a tada se Darko predstavio kao stolar. Godinu dana kasnije, nekoliko ulica dalje, kupio je stan od 160 kvadrata za 46.000 evra, na ženino ime, a u tom trenutku ona je bila trudna. Prijatelji kažu da ga je sam renovirao i odradio stolarske poslove.

Takođe, nakon pucnjave, i kod Nedeljkovića su nađena lažna slovenačka dokumenta na ime Dejan Kovač.

Osumnjičeni likvidator trčao nakon zločina, pa se presvukao na ulici Foto: Printscreen/g1.globo

Međutim, Geisler je državljanin Srbije, rođen je 14. juna 1980. godine u Pančevu, a kao njegovo poslednje prebivalište zabeleženo je selo Crnča u opštini Ljubovija.

Brazilske vlasti utvrdile su tokom istrage da je Geisler u njihovu zemlju ilegalno ušao 2015. godine, nakon ubistva Andrije Mrdaka u Spužu, zbog kojeg je kao počinilac bio na Interpolovoj poternici.

Zločin u Spužu

Mrdak je ubijen 25. decembra 2014. godine, ispred kapije zatvora u Spužu naočigled nekoliko osoba koje su, kao i on, došle u posetu, a sumnjalo se da je pucač sa motora bio upravo Pančevac. Od tog dana se sumnjalo da se krije u Zapadnoj Evropi, ali je tek kada je likvidiran u Santosu otkriveno da je sve vreme bio u Brazilu.

Evropski istražitelji sumnjaju da je naručilac tog ubistva u Spužu finansirao Darkovo bekstvo u Brazil, ali i njegov tajni život u toj zemlji.

Darkov lažni pasoš Foto: Reprodução