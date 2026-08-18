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Ministar pravde Nenad Vujićdanas je sa saradnicima u Kragujevcu učestvovao u javnom slušanju Predloga zakona o Pravosudnoj akademiji, koji je 17. jula 2026. godine Vlada Republike Srbije podnela Narodnoj skupštini, kao i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.

Foto: Ministarstvo Pravde

Na početku javnog slušanja ministar Vujić je detaljno predstavio Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, ističući da je taj akt krajem 2024. godine prošao prvi krug javne rasprave i javnih debata u organizaciji Ministarstva pravde, nakon čega je poslat Venecinajskoj komisiji (VK) na misljenje o uskladjenosti sa standardima te komisije.

VK je, kako je ukazao, dala određene preporuke u vezi sa sastavom Upravnog odbora Pravosudne akademije i određenih pojašnjenja odnosa Pravosudne akademije i Visokog saveta sudstva (VSS9 i Visokog saveta tužilaštva, imajući u vidu mišljenje Konsultativnog veća evropskih sudija da institucija koja je zadužena za početnu i kontinuiranu obuku mora da bude nezavisna, ne samo od izvršne vlasti već i u odnosu na tela koja biraju sudije i tužioce i odlučuju o njhovom napretku – u odnosu na savete.

Ovim Predlogom zakona regulisane su preporuke nakon čega je dobijeno je finalno mišljenje Sekretarijata VK koje ide na potvrđivanje na plenarnoj skupštini VK, a u kom mišljenju se konstatuje da su ispunjne sve ključne preporuke, naveo je ministar pravde.

Istakao je da u skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23 Srbija treba da usvoji Zakon o Pravosudnoj akademiji kako bi ona postala “tačka ulaska u pravosuđe”, uz podrazumevano pozitivno mišljenje VK.

Govoreći o novinama u zakonskim rešenjima, ministar je ukazao da Predlogom zakona proširen i izmenjen sastav Upravnog odbora Pravosudne akademije, čiji se broj članova povećava sa 9 na 11, i da u njemu više nema ministra pravde.

Njegovo mesto će zauzeti predstavnik profesure, odnosno redovni profesor pravnog fakulteta ili naučni sardnik iz instituta koji se bave pravnom naukom, ukazao je ministar Vujić i dodao da Programski savet Pravosudne akademije prema zakonskom predlogu ima 17 članova koje imenuje UO.

Detaljno je govorio i o obukama koje su predviđene za buduće nosioce pravosudnih funkcija kao i o kontinuiranim obukama za sudije tužioce, pravosudnu administraciju te menadžerske pozicije.

Za sudijske i tužilačke pomoćnike, kako je naveo, koji budu zaposleni u sudovima i tužilaštvima na dan stupanja zakona 1. marta 2027. godine neke novine ne važe, jer je predviđen prelazni period od marta 2027. do 2030. godine tokom kojeg će sistem postepeno biti prilagođavan novim rešenjima.

U tom periodu kandidati će moći da biraju između prethodne obuke na Pravosudnoj akademiji ili polaganja testa pred Visokim savetom sudstva, odnosno Visokim savetom tužilaštva, pojasnio je ministar pravde.

Ukazao je da zakon donosi i novine u oblasti stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u pravosuđu, pa će tako da će odluke o stalnoj obuci sudija i javnih tužilaca donositi nadležni saveti, dok će obuke za sudsku i tužilačku administraciju organizovati Ministarstvo pravde i Pravosudna akademija, u saradnji sa reprezentativnim sindikatima.

Ministar Vujić je istakao da su stalne obuke, pored ostalog, neophodne zbog procesa digitalizacije, jer primena savremenih tehnologija zahteva dodatno usavršavanje svih koji rade u sistemu.

Javno slušanje organizovao je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skuštine Republike Srbije u Velikoj sali Skupštine Grada Kragujevca.

Pored ministra pravde i njegovih saradnika, javnom slušanju prisustvovali su sudije i javni tužioci, nardni poslanici, predstavnici strukovnih udruženja i drugih državnih institucija.

Javna slušanja povodom navedenog Predloga zakona o Pravosudnoj akademiji i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije održaće se i narednih dana i to:

- 19. avgusta u Nišu u velikoj sali Skupštine Grada,

- 20. avgusta u Novom Sadu u velikoj sali Skupštine Grada i