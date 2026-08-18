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1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

U pitanju je pištolj marke „Crvena zastava“, model „70“, kalibra 7,65h17mm, mehanički uklonjenog fabričkog broja, sa metkom u cevi i sa jednim odgovarajućim okvirom u kojem se nalazilo sedam pripadajućih metaka.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Alibeguproduži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Takođe je predloženo da mu sud izrekne meru bezbednosti oduzimanja predmeta - pomenutog pištolja i osam metaka.

- Postoji opravdana sumnja da je Nenad A. 6. decembra 2025. godine u večernjim časovima nosio sa sobom torbicu crne boje, ušao u restoran „Durmitor“, seo za sto sa svedokom N.K. nakon čega je u restoranu došlo do pucnjave, kada je više projektila ispaljeno u pravcu N.K. - piše u saopštenju.

1/6 Vidi galeriju Upucan Alibegov drug u restoranu Foto: Kurir

Nenad A. se najpre udaljio od stola, nakon čega se vratio i prišao svedoku N.K. nastojeći da mu pomogne, nakon čega je navedenu torbicu u kojoj se nalazio pomenuti pištolj uzeo sa mesta gde je prethodno sedao i predao je menadžeru restorana svedoku D.J, a on je prosledio radniku obezbeđenja restorana svedoku S.P. koji ju je ostavio u kućici koja se nalazi na parkingu restorana i koju koriste radnici obezbeđenja restorana, a koji svedoci nisu imali saznanja o tome šta se nalazi u torbici.

Po dolasku na lice mesta radi vršenja uviđaja policijski službenici su pregledom torbice utvrdili da se u njoj nalazi pomenuto vatreno oružje i municija.

Bio na meti vračarskog klana

Nenad Alajbegović se poslednjih godina više puta našao na nišanu, a o glavi su mu radili i ozloglašeni "vračarci". Pripadnici takozvanog vračarskog klana sumnjiče se da su od januara do novembra 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju nekadašnjeg vođu navijača Partizanove grupe "Zabranjeni", Nenada Alajbegovića.

Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, u tri pokušaja ubistva Alajbegovića učestvovalo je čak 11 osumnjičenih, tokom kojih je ispaljeno u njega čak 27 hitaca, koje je čudom preživeo.

Bio je ranjen i 21. juna 2020. na Novom Beogradu. To je jedan od pokušaja ubistva za koji se sumnjiče pripadnici vračarskog klana.

1/11 Vidi galeriju TREĆA SAČEKUŠA ZA ALIBEGA: Izrešetan bivši vođa partizanovih navijača, 2 metka mu zaglavljena u grudima! ALAJBEGOVIĆ KRITIČNO Foto: Damir Dervišagić

Na uznemirujućem snimku tog napada vidi se muškarac sa zaštitnom maskom, za koga se navodi da je Alajbegović, kako hramljući prilazi vratima zgrade sa kesom iz prodavnice u rukama. Tek što je pozvonio na interfon počela je pucnjava, ali je pravim čudom uspeo da izbegne kišu metaka.

Sve se dogodilo ispred njegove zgrade. To je inače bio drugi od tri pokušaja ubistva bivšeg vođe navijača Partizana te 2020. godine.