Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju R.K. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 16.08.2026. godine, na teritoriji gradske opštine Zemun, kada je ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice-suprugu, na taj što joj je dok je bio pod dejstvom alkohola nakon verbalne rasprave rukama zadavao udarce po telu da bi nakon toga uputio pretnju smrću i u jednom momentu iz garaže uzeo sekiru.