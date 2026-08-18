PIJAN UZEO SEKIRU I PRETIO ŽENI SMRĆU! Horor u Zemunu: Nasilnik pretukao suprugu pa dohvatio oruđe iz garaže, tužilaštvo traži pritvor!
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju R.K. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika.
Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 16.08.2026. godine, na teritoriji gradske opštine Zemun, kada je ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice-suprugu, na taj što joj je dok je bio pod dejstvom alkohola nakon verbalne rasprave rukama zadavao udarce po telu da bi nakon toga uputio pretnju smrću i u jednom momentu iz garaže uzeo sekiru.
Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i svedoke.
Kurir.rs