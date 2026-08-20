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30. aprila 2022. Luka Jovović upravljao je motociklom kroz Ratkovo u smeru Paraga, kada je Nataša Anđelković, prilikom skretanja ka svom dvorištu, oduzela prvenstvo prolaza i došlo je do sudara sa motociklom.

Ona je napustila lice mesta i peške pobegla u roditeljsku kuću ne pružajući pomoć dečaku koji borio za život, iako je po profesiji medicinski radnik.

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Prvi put je osuđena 17. septembra 2024. godine na tri i po godine zatvora. Na ponovljenom suđenju, 1. juna 2026. godine, Osnovni sud u Somboru ponovo je Natašu Anđelković osudio na tri i po godine zatvora, uz zabranu upravljanja motornim vozilom od pet godina nakon izdržavanja kazne. Presuda, međutim, još nije pravosnažna, jer je ponovo usledila žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Na svadbi saznao za smrt sina

Prisetimo se kako je Dragan Jovović, otac poginulog dečaka, za Kurir opisao kako je saznao za veliku tragediju.

- Tog 30. aprila 2022., oko 21:30, bio sam sa suprugom na svadbi u obližnjem mestu u Karavukovu, kada mi je zazvonio telefon. Pozvao me sestrić i rekao da je moj Luka pao sa motora. Ja tog trenutka nisam mogao da prihvatim činjenicu da je moj Luka, koga sam zvao plavi vitez, dečak bez mane i greške, pao sa motora.

Pozvao sam suprugu i izašli smo onako tiho, neprimetno da ne bi ljudi na svadbi primetili da se nešto desilo jer nisam očekivao da će kasnije to da bude dosta tragično, kao što je na kraju ispalo - započeo je Dragan Jovović.

Potom je rekao da je odmah krenuo ka Ratkovu od kojeg je bio udaljen 12 kilometara, a usput je komunicirao sa sestrićem kako bi iskristalisao informaciju koju je prethodno dobio:

- Međutim on mi je u jednom trenutku rekao da je došla Hitna i da su ga odvezli za Novi Sad. Ja sam došao na lice mesta nesreće, prišla mi je Nataša Anđelković, ubica mog deteta, i rekla mi "Ja sam kriva, ja sam ga ubila, on je vozio bez svetla, vozio je 170 na sat". Ja sam rekao u redu je, nisam očekivao da je išta od toga istina, nisam mogao da prihvatim činjenično stanje.

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Put do Luke u Novi Sad

Dragan je govorio da je ostavio ćerku i suprugu kod kuće i da se zaputio ka Novom Sadu, a usput je komunicirao sa doktorima, ali i sestrićem.

Luka je bio u Kliničkom centru, tamo je zbrinut. Narednih devet dana Luka je bio u komi. Imao je serijski prelom rebara, tešku povredu glave, prelom vratnog pršnjena i niz oguljotina na telu - govorio je Dragan Jovović.

Nataša Anđelković, prema dokazima nije ukazala pomoć detetu, a Dragan ističe da su na mestu nesreće bile njegove kolege koje su opservirale mesto uviđanja.

- Nažalost Nataša je jela pljeskavicu, snimala telefonom, imala glasnu muziku i bez pokazivača pravca je samo skrenula. Iz suprotnog smera je nailazio moj sin sa motorom Honda CBR 600 i ima zvuk koji se čuje na 2,2 kilometara, što je na veštačenju i dokazano. On nije očekivao da će ona da skrene, ali je na sedam i po metara razdaljine uočio njeno skretanje, pokušao je da izbegne, ali je ona nastavila kretanje.

Luka je iz sedišta motora izleteo preko vozila, dijagonalom od 11 metara, pao na glavu, otkotrljao se u deo zapuštenog kanala. Nataša je ušla u kuću i ostavila ga tu. Taj vremenski period koji je bio neophodan je napravio posledice takve da je Luka podlegao povredama.

Beba u kolima

- Postoje osnovane sumnje da je sa njom u automobilu bila njena beba koja je imala šest meseci. Ona je uzela dete, ostavila auto nasred puta, bila je i dalje upaljena muzika sa otvorenim vratima. Ušla je u kuću i zaključala se.

Ona je tzv. medicinski radnik, ostavila je našeg Luku da leži pokraj puta, nije ni pozvala policiju, niti bilo šta kako bi ispala čovek - govorio je tada Dragan Jovović.

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Kurir.rs

Mislila da će dobiti pomoć, a on je nameravao da je ubije: