Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Mateševo - Kolašin došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula.

- Došlo je do sudara putničkog vozila i kamiona oko 16 časova. Jedna osoba je poginula - potvrđeno je za RINU u OKC.

Saobraćaj ne ovoj deonici je usled obavljanja uviđaja u prekidu.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.