Slušaj vest

Večeras se dogodio napad u centru Prokuplja, kada je muškarac napao dvojicu maloletnika. 

Sve se dogodilo na raskrsnici kod Osnovne škole "Nikodije Stojanović Tatko", kako saznaje Kurir. 

Kako svedoče građani koji su se u tom momentu našli na ulici napadač je iz čista mira prišao maloletnicima, vikao kako su mu ubili brata i izvadio nož, te krenuo na njih.

- Mnogo brzo se sve desilo. Samo se čula vika i policajci su se u sekundi stvorili, srećom - kaže očevidac.

raskrsnica kod tatkove.jpg
Foto: Kurir.rs/B. R.

Dodaje da su odmah uhapsili napadača i odveli ga u policijsku stanicu koja je na pedesetak metara od samog događaja.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaDRAMA U PROKUPLJU! Žena nasrnula na starijeg muškarca, pa pozvala Hitnu i optužila ga da ju je tukao - sve NASRED ULICE!
Ilustracija
HronikaMUŠKARAC RAZBIO ŠOVERŠAJBNU NA AUTOBUSU JER SU GA DRUGI PROVOCIRALI! Incident kod Prokuplja: Prišao sam motkom i napravio HAOS!
17601838031795181 copy.jpg
Društvo"DEČACI IZ ČISTA MIRA NAPADAJU DRUGU DECU, POTEGLI SU I NOŽ!" Dramatična situacija u Prokuplju: U četiri dana napadnuta još dva deteta, roditelji ZABRINUTI!
Autobuskko stajaliste cesto mesto napada.jpg
Hronika"DAVIO MI SINA (9) ZBOG PESME, A KAD JE USPEO DA MU POBEGNE, ONDA JE DOŠAO NA VRATA, LUPAO I PRETIO" Očajna majka iz Prokuplja za Kurir:Spasio se ovom rečenicom
shutterstock-2193656973.jpg