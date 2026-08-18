U centru Prokuplja kod osnovne škole došlo je do incidenta kada je odrasli muškarac nožem napao dvojicu maloletnika, nakon čega ga je policija brzom reakcijom uhapsila
Nasilje
UŽAS U CENTRU PROKUPLJA! Muškarac iz čista mira potegao nož na dvojicu dečaka, očevici za Kurir: "Vikao je kako su mu ubili brata!" (FOTO)
Slušaj vest
Večeras se dogodio napad u centru Prokuplja, kada je muškarac napao dvojicu maloletnika.
Sve se dogodilo na raskrsnici kod Osnovne škole "Nikodije Stojanović Tatko", kako saznaje Kurir.
Kako svedoče građani koji su se u tom momentu našli na ulici napadač je iz čista mira prišao maloletnicima, vikao kako su mu ubili brata i izvadio nož, te krenuo na njih.
- Mnogo brzo se sve desilo. Samo se čula vika i policajci su se u sekundi stvorili, srećom - kaže očevidac.
Foto: Kurir.rs/B. R.
Dodaje da su odmah uhapsili napadača i odveli ga u policijsku stanicu koja je na pedesetak metara od samog događaja.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši