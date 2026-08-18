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Večeras se dogodio napad u centru Prokuplja, kada je muškarac napao dvojicu maloletnika.

Sve se dogodilo na raskrsnici kod Osnovne škole "Nikodije Stojanović Tatko", kako saznaje Kurir.

Kako svedoče građani koji su se u tom momentu našli na ulici napadač je iz čista mira prišao maloletnicima, vikao kako su mu ubili brata i izvadio nož, te krenuo na njih.

- Mnogo brzo se sve desilo. Samo se čula vika i policajci su se u sekundi stvorili, srećom - kaže očevidac.

Foto: Kurir.rs/B. R.

Dodaje da su odmah uhapsili napadača i odveli ga u policijsku stanicu koja je na pedesetak metara od samog događaja.