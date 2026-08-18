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U naselju Lučka Reka, u blizini benzinske pumpe, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena devojka.

Devojka T. D. prelazila je kolovoz kada je, pod za sada neutvrđenim okolnostima, došlo do kontakta sa belim automobilom marke „Renault Clio“ kojim je upravljala M.R.

Prema nezvaničnim navodima, T. D. je od siline udara odbačena nekoliko metara i zadobila je vidljive povrede.

O događaju su obavešteni policija i Hitna pomoć.

Kurir/Infoliga

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