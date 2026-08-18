U Lučkoj Reci došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređena devojka T. D. nakon kontakta sa automobilom Renault Clio.
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JEZIVE SCENE KOD BENZINSKE PUMPE! Auto pokosio devojku u Lučkoj Reci: Prelazila put pa doživela udarac od kog je odletela nekoliko metara
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U naselju Lučka Reka, u blizini benzinske pumpe, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena devojka.
Devojka T. D. prelazila je kolovoz kada je, pod za sada neutvrđenim okolnostima, došlo do kontakta sa belim automobilom marke „Renault Clio“ kojim je upravljala M.R.
Prema nezvaničnim navodima, T. D. je od siline udara odbačena nekoliko metara i zadobila je vidljive povrede.
O događaju su obavešteni policija i Hitna pomoć.
Kurir/Infoliga
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