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Večeras je na ulazu u selu Aleksa Šantić u Somboru došlo do teške saobraćajne nesreće, kada su se sudarila dva automobila.

Kako se saznaje, u jednom od automobila nalazilo se dete.

Jedno vozilo završilo je prevrnuto u livadi pored puta.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara.

Prema prvim informacijama, nema teže povređenih lica.

Kurir.rs

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