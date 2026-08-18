Na ulazu u selo Aleksa Šantić kod Sombora dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila, od kojih se jedno prevrnulo u livadi
Saobraćajka
TEŠKA NESREĆA KOD SOMBORA, AUTO SE OD SILINE UDARA PREVRNULO U LIVADI! Žestok sudar na ulazu u selo: U jednom od vozila bilo i DETE! (FOTO)
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Večeras je na ulazu u selu Aleksa Šantić u Somboru došlo do teške saobraćajne nesreće, kada su se sudarila dva automobila.
Kako se saznaje, u jednom od automobila nalazilo se dete.
Jedno vozilo završilo je prevrnuto u livadi pored puta.
Za sada nije poznato kako je došlo do sudara.
Prema prvim informacijama, nema teže povređenih lica.
Kurir.rs
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