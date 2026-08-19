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Jedna osoba je poginula, a nekoliko je lakše povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila malo pre ponoći u Mladenovcu, kod skretanja za "Lastu", pišu lokalni mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo, marke "audi", i autobus.

Tom prilikom život je izgubio vozač putničkog vozila J. M (42) iz Granica. U autobusu, lakše je povređen vozač i više putnika.


Istraga je u toku, a vodi je Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kurir.rs/Mladenovac uživo