Prema nezvaničnim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo, marke "audi", i autobus.
Hronika
PRVA SLIKA TEŠKE NESREĆE U MLADENOVCU, STRAHUJE SE DA IMA MRTVIH: Više povređenih u sudaru automobila i autobusa (FOTO)
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Jedna osoba je poginula, a nekoliko je lakše povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila malo pre ponoći u Mladenovcu, kod skretanja za "Lastu", pišu lokalni mediji.
Prema nezvaničnim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo, marke "audi", i autobus.
Tom prilikom život je izgubio vozač putničkog vozila J. M (42) iz Granica. U autobusu, lakše je povređen vozač i više putnika.
Istraga je u toku, a vodi je Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
Kurir.rs/Mladenovac uživo
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