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Jedna osoba je poginula, a nekoliko je lakše povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila malo pre ponoći u Mladenovcu, kod skretanja za "Lastu", pišu lokalni mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo, marke "audi", i autobus.

Tom prilikom život je izgubio vozač putničkog vozila J. M (42) iz Granica. U autobusu, lakše je povređen vozač i više putnika.