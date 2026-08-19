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Prava drama odigrala se danas u Trgovačkoj ulici u beogradskom naselju Žarkovo, kada je na trećem spratu jedne stambene zgrade izbio požar.

Prema saznanjima Kurira, plamen je zahvatio stan, zbog čega su na teren odmah upućene ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice.

Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasci su u rekordnom roku stigli na lice mesta i iz zapaljenog stana uspeli da izvuku majku i dete, dok su iz zgrade evakuisana još tri stanara.

- Sve se odigralo veoma brzo. Vatrogasci su stigli za nekoliko minuta i odmah započeli akciju spasavanja. Najvažnije je da su majka i dete bezbedno izvučeni iz stana i da nema povređenih - rekao je izvor Kurira.

Požar je ubrzo lokalizovan, čime je sprečeno njegovo dalje širenje na ostale stanove u zgradi.

Na svu sreću, u ovom incidentu nije bilo povređenih, a nadležne službe će utvrditi uzrok izbijanja požara.

Istraga je u toku.

Kurir.rs

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