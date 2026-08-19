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Istraga o stravičnom udesu u Mladenovcu koji je odneo jedan život i poslao sedmoro mladih u bolnicu dobila je nov epilog.

Dežurni tužilac OJT u Mladenovcu lično je rukovodio uviđajem na mestu tragedije i naredio obdukciju stradalog M. J. (42).

Prvi rezultati istrage pokazuju da vozač autobusa S. Đ. (41) nije imao alkohola u krvi, a po nalogu tužilaštva oba smrskana vozila idu na detaljno veštačenje kako bi se utvrdilo šta je prethodilo jezivom udaru.

Telo na obdukciji, vozila idu na vanredni pregled

Po nalogu tužilaštva, telo nastradalog vozača "audija" M. J. (42) prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, gde će se utvrditi tačan uzrok smrti, kao i eventualno prisustvo alkohola ili psihoaktivnih supstanci u krvi.

Saobraćajni veštaci preuzeće autobus i smrskani "audi A4" kako bi se obavilo detaljno tehničko veštačenje. To bi trebalo da odgovori na pitanje da li je na automobilu došlo do nekog kvara neposredno pre nego što je vozilo izgubilo kontrolu.

Prešao u suprotnu traku, pa se zakucao u betonsku ogradu

Podsetimo, jeziva nesreća dogodila se noćas oko ponoći. Prema prvim informacijama iz istrage, M. J. je upravljajući "audijem A4" iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno se zakucao u autobus kojim je upravljao S. Đ.

Od siline udarca, automobil se odbio, sleteo van kolovoza i silovito udario u betonsku ogradu. Nesrećnom muškarcu nije bilo spasa, a spasioci i lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt kada su ga izvukli iz uništenog vozila.

Među povređenima većina maloletnika

U udesu je povređen vozač autobusa S. Đ., kao i sedmoro mladih putnika koji su se nalazili u autobusu, od kojih je većina maloletna. Svi povređeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu radi daljeg zbrinjavanja i detaljne dijagnostike.

Policijski uviđaj trajao je satima, a saobraćaj na ovoj deonici nije bio obustavljen. Istraga je u toku.