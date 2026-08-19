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Rizična vožnja automobilom zabeležena je pre nekoliko večeri na raskrsnici kod SDK-a u Sremskoj Mitrovici. Nepromišljeni manevri na javnoj saobraćajnici ponovo su otvorili pitanje bezbednosti drugih vozača, pešaka i biciklista, posebno jer ovo nije prvi sličan slučaj zabeležen u gradu ove godine.

00:13 Divljanje automobilom u Sremskoj Mitrovici Izvor: Kurir/D.Š.

Na snimku nastalom u večernjim satima vidi se automobil čiji vozač na raskrsnici izvodi rizične manevre.

Bez obzira na to koliko je saobraćaj u tom trenutku bio intenzivan, ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljan rizik. Dovoljan je trenutak gubitka kontrole nad vozilom ili nailazak drugog automobila, pešaka ili bicikliste da situacija dobije sasvim drugačiji ishod.

SLIČAN SLUČAJ I U NASELJU MATIJE HUĐI

Ovo nije prvi put da građani Sremske Mitrovice ukazuju na ovakvo ponašanje vozača.

U februaru ove godine stanari zgrada kod kružnog toka u naselju Matije Huđi upozoravali su na noćnu rizičnu vožnju automobilom.

Prema tadašnjim navodima stanara, vozilo je u kasnim večernjim satima velikom brzinom ulazilo u kružni tok, vozilo u krug uz naglo dodavanje gasa i škripu guma, a potom se udaljavalo i ponovo vraćalo.

Građani su tada navodili i da su se zbog problema obraćali policiji.

Nema podataka koji bi ukazivali da su događaj iz Matije Huđi i najnoviji slučaj kod SDK-a povezani, niti da je reč o istom vozaču ili automobilu.

NEKOLIKO SEKUNDI MOŽE BITI DOVOLJNO ZA TRAGEDIJU

Ono što oba slučaja povezuje jeste korišćenje javnih gradskih saobraćajnica za rizične manevre.

Takva vožnja posebno je opasna na raskrsnicama i kružnim tokovima, gde vozač ne može da predvidi kada će naići drugo vozilo ili kada će se na kolovozu pojaviti pešak ili biciklista.

Vozač je dužan da se ponaša tako da ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju, dok o tome da li u konkretnom slučaju postoji saobraćajni prekršaj i o kojoj vrsti prekršaja je reč odlučuju nadležni organi na osnovu svih okolnosti događaja.

Jedno je, međutim, nesporno – gradske raskrsnice i kružni tokovi nisu poligon za dokazivanje vozačkih sposobnosti.

Nekoliko sekundi nepromišljenosti za volanom može biti dovoljno da posledice snose i ljudi koji sa takvim ponašanjem nemaju nikakve veze.