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Prava drama odigrala se preksinoć u Novom Sadu kada je muškarac, nakon svađe ispred jedne zgrade, na silu ubačen u luksuzni automobil i odvezen. Policija je munjevito reagovala, pronašla vozilo, a potom uhapsila i dve osobe osumnjičene za otmicu.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji i Snežana Repac, psihološkinja.

- Ovde se jasno radi o protivpravnom lišavanju slobode. Ono što je važno istaći jeste da se svest naših građana menja. Pravovremena prijava građana veoma je važna i ljudi više ne ćute.

I ne treba da ćute. Zašto? Ako ćute, prikrivaju takve stvari i izbegavaju da ih prijave policiji, vrlo lako se može dogoditi da sledeći put neko od njih postane žrtva. Šta se ovde dogodilo? Iz javnosti nam je poznato da je troje ljudi učestvovalo u ovom činu. Tu je bila jedna devojka koja je bila za volanom i koja je privukla posebnu pažnju istražitelja - rekao je Ćirović.

Miloje Ćirović, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Foto: Kurir Televizija

"Brzo otkriveni zahvaljujući nadzornim kamerama"

Policija je u kratkom roku pokrenula intenzivnu potragu i zahvaljujući više izvora informacija brzo došla do ključnih saznanja o slučaju, objasnio je Ćirović.

- Pored nje, učestvovala su i dvojica muškaraca. Oni su došli na lice mesta, savladali muškarca uz primenu fizičke sile, pri čemu je bilo i povređivanja i krvi, a potom su ga ubacili u automobil. Ono što je najvažnije jeste munjevita reakcija policije. Važno je da policija reaguje što pre, posebno u prvim satima, a upravo tako je i postupila u ovom slučaju.

Osumnjičeni su vrlo brzo otkriveni zahvaljujući nadzornim kamerama, prijavama građana i brzoj intervenciji policije, u kojoj su bili angažovani svi raspoloživi resursi, od dronova do ljudstva i svega ostalog što je bilo potrebno - kaže on.

Psihološkinja Repac je ukazala na moguće psihološke motive koji mogu stajati iza učešća žena u ovakvim krivičnim delima.

- Bilo bi interesantno napraviti paralelu između same žrtve i otmičara, odnosno videti u kojoj meri postoji identifikacija između njih. Drugo pitanje je da li kod otmičara postoji traumatski momenat iz ranijeg života koji na neki način pokušava da kompenzuje. Kod žena takođe može postojati potreba za kompenzacijom kroz uloge koje nose adrenalin i koje se tradicionalno vezuju za muškarce.

One se u takvim situacijama možda takmiče sa muškarcima, identifikuju sa njima ili žele da budu doživljene kao jake i nezavisne osobe, neko koga se treba plašiti ili ko uliva strahopoštovanje. To je, naravno, ponašanje koje nije prirodno ljudskom biću, ali može postojati kao deo njihove psihološke strukture - navela je.

Foto: Kurir Televizija

- Sa druge strane, postoje i profesionalizovane uloge u kriminalu, pa danas imamo ljude koji se bave otmicama iz različitih razloga, najčešće kada je reč o deci. Kod nas su otmice ovog tipa relativno retke, dok se češće dešavaju slučajevi povezani sa decom i bračnim sporovima - objasnila je.

Kako je voditeljka istakla, posebnu pažnju istražitelja u ovom slučaju privukla je uloga žene koja je bila za volanom. Upravo zbog toga otvoreno je pitanje zbog čega kriminalne grupe uključuju žene u ovakve akcije i da li se njihovo prisustvo koristi kako bi se lakše zadobilo poverenje žrtve. Psihološkinja je objasnio da li iza takvog ponašanja nužno stoji poremećaj ličnosti.

- Apsolutno, kod svih onih koji su toliko disocirani od sopstvenih emocija i emocija drugih ljudi sa kojima rade. Ako neko profesionalno učestvuje u otmicama i to radi za novac, nedostatak empatije može biti povezan sa određenim poremećajima strukture ličnosti. Takve osobe su često disocirane od osećanja koja bi trebalo da imaju u određenoj situaciji.

Upravo zbog toga, odsustvo empatije može postati njihov alat. Nemaju razvijeno osećanje empatije, imaju visok stepen potrebe za adrenalinom, a nekada i sadističko zadovoljstvo u tome da drugu osobu drže pod dominacijom, kontrolom ili u stanju potpune zavisnosti - za Kurir televiziju, objasnila je Repac.

01:36 NOVI DETALJI OTMICE U NOVOM SADU Psihološkinja o profilu ljudi koji učestvuju u otmicama za Kurir TV: "Žele da budu osobe kojih će se ljudi plašiti" Izvor: Kurir televizija

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