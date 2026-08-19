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Jeziv napad dogodio se sinoć u Borči, a devojka (24) primljena je oko 19 časova u KBC Zemun sa ubodnom ranom u predelu stomaka, nakon čega je hitno operisana.

Prema informacijama, napad se dogodio na autobuskom stajalištu. Povređena devojka je navodno ispričala da je na nju nasrnula devojčica stara svega 15 godina, a zatim je ubola nožem.

Kako je povređena devojka ispričala, ona se sa drugaricom vraćala kući, a nakon što su izašle iz autobusa srele su maloletnicu sa kojom je ubrzo došlo do rasprave.

Svađa je, prema njenim tvrdnjama, u jednom trenutku prerasla u fizički sukob. Maloletnica ju je, navodno, najpre uhvatila i vukla za kosu, a potom izvadila nož i ubola je u stomak.

Nakon napada osumnjičena maloletnica je, kako se navodi, pobegla sa mesta događaja.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu, niti kakvo je trenutno zdravstveno stanje povređene. Takođe, za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je maloletnica pronađena i koje će dalje mere biti preduzete u ovom slučaju.