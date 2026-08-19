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Vatra je u potpunosti uništila jednu sobu, dok je ostatak stana pretrpeo znatna oštećenja.

Na lice mesta odmah su stigli vatrogasci-spasioci, koji su bez oklevanja krenuli u akciju. Njihova brza i efikasna reakcija bila je presudna da se spreči tragedija.

- Vatrogasci su odmah ušli u akciju. Najvažnije je bilo da se majka i sin što pre izvuku iz stana - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Majka je nakon evakuacije bila preplašena i nagutala se dima, ali je, na sreću, bila svesna. I njen sin je bio u svesnom stanju.

- Žena je bila uplašena, ali je komunicirala i bila svesna. Oboje su odmah evakuisani - navodi izvor Kurira.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je zbrinula ženu, nakon čega je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi daljeg zbrinjavanja.

U međuvremenu, vatrogasci su se borili sa vatrenom stihijom i uspeli da je stave pod kontrolu pre nego što se proširila na susedne stanove.

- Njihova reakcija je bila izuzetno brza. Da nisu tako brzo intervenisali, posledice su mogle da budu mnogo ozbiljnije - kaže sagovornik.