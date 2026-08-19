EVO ŠTA JE ZAPALILO STAN U ŽARKOVU: Vatrogasci sprečili veću tragediju, spasili majku i sina i još troje ljudi!
Dim koji je počeo da kulja iz stana na trećem spratu uznemirio je stanare zgrade u Trgovačkoj ulici u beogradskom naselju Žarkovo, a prava drama odigrala se kada je postalo jasno da su u stanu ostali majka (76) i njen sin (55). Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je požar izazvala zapaljena cigareta.
Vatra je u potpunosti uništila jednu sobu, dok je ostatak stana pretrpeo znatna oštećenja.
Na lice mesta odmah su stigli vatrogasci-spasioci, koji su bez oklevanja krenuli u akciju. Njihova brza i efikasna reakcija bila je presudna da se spreči tragedija.
- Vatrogasci su odmah ušli u akciju. Najvažnije je bilo da se majka i sin što pre izvuku iz stana - kaže izvor upoznat sa slučajem.
Majka je nakon evakuacije bila preplašena i nagutala se dima, ali je, na sreću, bila svesna. I njen sin je bio u svesnom stanju.
- Žena je bila uplašena, ali je komunicirala i bila svesna. Oboje su odmah evakuisani - navodi izvor Kurira.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je zbrinula ženu, nakon čega je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi daljeg zbrinjavanja.
U međuvremenu, vatrogasci su se borili sa vatrenom stihijom i uspeli da je stave pod kontrolu pre nego što se proširila na susedne stanove.
- Njihova reakcija je bila izuzetno brza. Da nisu tako brzo intervenisali, posledice su mogle da budu mnogo ozbiljnije - kaže sagovornik.
Većina stanara zgrade izašla je napolje čim su osetili miris paljevine, a pored majke i sina, još troje stanara evakuisali su vatrogasci. Na sreću, niko od njih, prema dosadašnjim informacijama, nije životno ugrožen.